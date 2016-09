Mais de 32 mil crianças já foram vacinadas no Amazonas; campanha de multivacinação encerra na sexta

Em quase 10 dias, a campanha de multivacinação já imunizou 32.969, entre crianças e adolescentes de todo o estado. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) que também indica que, no total, 61.707 doses de vacina foram aplicadas em crianças menores de cinco anos, crianças de nove anos e adolescentes com idade entre 10 e 15 anos. A campanha prossegue até a próxima sexta-feira (30).

A coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI), Izabel Nascimento, explica que todas as crianças na faixa etária estabelecida pelo Ministério da Saúde, para essa campanha, devem ser levadas a um posto de vacinação munidas de seu cartão de vacinas. “Algumas crianças precisam tomar mais de uma vacina, por isso o número de doses aplicadas é maior do que o de crianças”.

Ela destaca que o objetivo da campanha, que tem como slogan ‘Todo mundo unido, fica mais protegido’, é resgatar a população ainda não imunizada ou com esquemas de vacinação incompletos, tanto na infância quanto na adolescência, visando melhorar a cobertura e, assim, manter controladas e erradicadas diversas doenças.

A campanha prossegue até a próxima sexta-feira (30) e as vacinas estão disponíveis, na capital, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos Centros de Atenção Integral à Criança (Caics). Nos municípios do interior do estado a vacinação está sendo feita nas UBS.

Estão disponíveis nas UBSs e Caics todas as vacinas que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação. Para crianças menores de cinco anos estão disponíveis as vacinas BCG, Hepatite B, Pentavalente, Rotavírus, Pneumo 10, Meningo C, Tríplice Viral, Varicela, DTP infantil, Poliomielite e Hepatite A, entre outras. Para as crianças de nove anos e adolescentes de 10 a menores de 15 anos, as unidades estão aplicando as vacinas contra Hepatite B, Tríplice Viral, Febre Amarela, HPV, entre outras.

Com informações da assessoria