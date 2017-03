Mais de 300 passageiros são revistados em ônibus e micro-ônibus

No sentido de coibir ações criminosas no interior de ônibus de passageiros do sistema de transporte coletivo em Manaus e, também, micro-ônibus executivos e alternativos nos bairros das Zonas Leste e Norte, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) realizou a Operação Catraca na noite de quinta (9) e madrugada desta sexta (10). O trabalho se estenderá até domingo, dia 12, e conta com o apoio da Secretaria Executiva de Operações Policiais (Seap), Polícia Militar e da Rocam.

De acordo com Geraldo Eloi, no primeiro dia, a operação contou com o efetivo de 30 policiais lotados no 3º, 9º, 13º, 15º, 25º e 27º Distritos Integrados de Polícia (DIPs), Grupo Força Especial de Repressão a Assalto (Fera) e do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc). Os servidores foram divididos em duas equipes, que realizaram os trabalhos de fiscalização e abordagens de passageiros em coletivos e micro-ônibus nos bairros Amazonino Mendes e Francisca Mendes, Zona Norte, Cidade de Deus, até a Bola da Reserva Duke, Zona Leste.

Aproximadamente 300 passageiros, a maioria homens, em 28 ônibus do sistema coletivo, mais 20 micros alternativos e executivos, foram abordados em ruas e avenidas da Zona Norte e Leste mapeadas pela Seap como sendo de grande incidência de roubo.

Durante a Operação Catraca, o passageiro Rodrigo da Silva Albuquerque, 26, foi preso por volta de meia noite desta sexta-feira, na avenida Arquiteto José Henriques, bairro Terra Nova, por policiais da Rocam no ônibus da linha 310 carregando em uma mochila um revólver de uso permitido, modelo Taurus, calibre 38, com cinco munições. Ele foi apresentado no 20º DIP, localizado no bairro Tarumã, zona centro-oeste, liberado mediante pagamento de fiança e vai responder processo de porte ilegal de arma de fogo em liberdade.

Com informações da assessoria