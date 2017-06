Mais de 30 pessoas matam a pauladas e pedradas suspeito de arrastão no Jorge Teixeira

Um homem, ainda não identificado, foi linchado, na noite desta quinta-feira (1°), por volta das 19h, no cruzamento da rua 8 com Tapajós, bairro Jorge Teixeira (4a Etapa). Segundo testemunhas, o homem é suspeito de realizar um arrastão na região. Um comparsa dele, também não identificado, conseguiu fugir.

De acordo com um estudante de 19 anos, a dupla assaltou um carro lotação e, durante a fuga, roubou pedestres que passavam próximo da Escola Estadual Vasco Vasques, situada na rua Nova Esperança.

“Eles estavam correndo e as vítimas, tanto da lotação, quanto os pedestres, corriam atrás deles. Era muita gente gritando pega ladrão. Na esquina aqui de casa, a população conseguiu pegar um deles”, informou o jovem.

Ainda de acordo com o estudante, cerca de 30 pessoas imobilizaram e agrediram o suspeito. “Estavam todos revoltados, com paus e pedras nas mãos. Não sei por quanto tempo ele apanhou, pois eu não quis ficar muito próximo. As pessoas só pararam de agredi-lo quando ele morreu”, completou.

A ocorrência foi atendida por policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e o corpo foi removido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML). Ninguém foi preso pela autoria do linchamento. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Outro Caso

Minutos antes, outro crime com espancamento foi registrado na Cidade Nova. Dois homens foram agredidos após uma suposta tentativa de assalto, na noite desta quinta-feira (1º), no conjunto Renato Souza Pinto. De acordo com testemunhas, eles tentaram roubar uma senhora em uma praça do conjunto, nas proximidades da rua Rouxinol, quando pessoas que estavam no local começaram a perseguir a dupla.

Isac Sharlon

EM TEMPO