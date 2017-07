Mais de 30 meninas no AM participam de seletiva com técnicos da Seleção Brasileira de Handebol

Adolescentes esportistas querem a chance de participar do handebol nacional

Durante três dias, mais de 30 meninas da capital e do interior do Estado participaram do último Acampamento de Handebol. A seletiva, que vai escolher as jogadoras destaques na categoria Juvenil feminino para uma série de treinamentos com os treinadores da Seleção Brasileira de Handebol de Base, ocorreu de sexta-feira a domingo (07 a 09), na quadra da Vila Olímpica de Manaus, no Dom Pedro.

Sob o comando do treinador André Arena, técnico da Liga Hamburguense de Handebol (LHH) – uma das equipes mais tradicionais do handebol do Rio Grande do Sul e do país – as meninas passaram por mais de 20 horas de treinamentos exaustivos. Arremessos, defesas, passes, velocidade, ataques e contra-ataques foram testados frequentemente para escolher as melhores do grupo.

“As meninas se empenharam muito e espero de verdade ter ajudado e deixado o que foi proposto pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb). Aqui (no Amazonas) o handebol feminino tem muito a crescer e está no caminho certo para mudar a situação de agora”, comentou André.

Vitória Souza

Destaque da seletiva, a jovem central/amadora do Adalberto Valle no Campeonato Amazonense, Vitória Souza, 16 anos, almeja a ida para São Paulo. Os três dias de intenso treinamento fizeram a jovem acreditar na realização do possível sonho.

“Aprendi muita coisa nos três dias. O treinador teve paciência, explicou bastante e gostei muito. Algumas coisas eu já sabia e outras aprendi. Meu sonho é ir para fora (do Estado) e mostrar o meu trabalho. Se eu for escolhida vou ficar muito feliz”, comentou.

Presidente da Liga

De acordo com o presidente da Liga de Handebol do Amazonas (Liham), Auricélio Andrade, a boa apresentação mostrada pelos meninos e meninas nas quatro edições do acampamento dão indícios de “boa colheita” para o handebol nacional.

“Tivemos quatro técnicos de várias regiões diferentes. Esse intercambio só vem acrescentar. Estamos no período de fortalecer o handebol e ter uma melhoria técnica e tática dos nossos atletas”, disse Andrade, emendando.

“Já temos jogadores do Amazonas em grandes equipes. Temos o Lucas que está no Pinheiros-SP, o Pedro Teles que está no Taubaté-SP e joga pela Seleção Brasileira Juvenil e essas meninas sonham em ir para o acampamento nacional, que ocorre em São Paulo, no final do mês de agosto, onde vão ser dez dias de muito treino intenso. Quem sabe, depois disso, poderemos ter mais meninos e meninas do nosso Estado vestindo a camisa da Seleção Brasileira”, avaliou Andrade.

EM TEMPO, com informações da assessoria

