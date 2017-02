Mais de 3 mil quilos de drogas são incinerados pela PF em Manaus

Na manhã deste sábado (18) Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Federal do Amazonas (PF-AM), realizou a incineração de mais de 3 mil quilos de drogas. Segundo a PF-AM, está é a maior quantidade de entorpecentes incinerados em uma só vez no Amazonas.

A incineração aconteceu, por volta das 9h, na empresa de reciclagem Amazon Clean, localizada na rua Hibisco, bairro Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus. Na ocasião foram destruídas substâncias entorpecentes como maconha, cocaína, oxi, entre outras.

Todas as substâncias foram apreendidas durante operações de fiscalização da PF-AM em aeroportos, embarcações e residências em todo o estado do Amazonas.

De acordo com o delegado da DRE, Caio Eduardo, a droga é avaliada em torno de R$ 30 milhões, sendo que do total incinerado, 1.700 quilos foram apreendidos em janeiro e no início deste mês, somando com as apreensões de 2016. “Aqui são drogas dívidas em maconha tipo skunk, cocaína e pasta base. Essa incineração foi realizada com uma autorização da judicial”, destacou a autoridade policial.

Ainda segundo o delegado, boa parte das drogas que são apreendidas feitas pelas operações da polícia federal, são em embarcações fluviais vindo das fronteiras do estado. “Realizamos, através de investigações, várias operações em todo estado. Como o nosso estado não possui muita estrada, 90% das drogas foram apreendidas em embarcações, oriundo das fronteiras, onde se localizam os maiores produtores de entorpecentes”.

Caio salientou que nesses últimos meses houve também um aumento na apreensão de bens dos responsáveis pelas vendas de drogas no Estado, que segundo ele, é fundamental para desarticular grupos criminosos “Apreendemos patrimônios, carros e objetos de valores, justamente para tentar reprimir financeiramente os fornecedores, para que haja um controle. Esta incineração representa o fechamento de uma grande investigação da polícia federal”.

