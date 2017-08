Mais de 3 assaltos a ônibus são registrados em Manaus em 24 horas

Cresce o número de assaltos a ônibus do transporte coletivo, alternativo e especial em Manaus. Em 24 horas, quatro coletivos foram alvos de assaltos. De acordo com o relatório do Centro integrado de operações de segurança (Ciops), o primeiro caso ocorreu na manhã da última quarta-feira (16), na Avenida Curaçau, no Bairro Nova Cidade, quando um menor de 15 anos, roubou passageiros de um ônibus alternativo. O adolescente foi apreendido e agredido pelos próprios passageiros.

O segundo caso ocorreu na rua 109, também no bairro de Nova Cidade. Um homem com uma arma de fogo roubou os pertences dos passageiros do ônibus coletivo da linha 042. O assaltante contou com o apoio de uma mulher que estava em uma motocicleta.

Agressão

Ainda de acordo com o relatório do Ciops, o terceiro caso ocorreu na Avenida dos Oitis, bairro Distrito industrial. Um homem identificado como Diego Gomes, foi detido e agredido por pessoas, após roubar os passageiros do ônibus coletivo da linha 677. O suspeito também estava acompanhado por uma mulher que conseguiu fugir com os pertences roubos dos passageiros. Diego estava com um revólver calibre 38 com três munições intactas.

O quarto e último ocorreu quando policias da 25° Companhia interativa comunitária (Cicom), prenderam Wanderson Gomes Serrão, de 24 anos, após roubar o coletivo de linha 418. Com o suspeito foi encontrado R$ 107,00 que possivelmente foi subtraído de passageiros do ônibus.

Sinetram

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) se reuniu, no dia 10 deste mês, com representantes do Ministério Público do Estado (MPE), Superintendência Municipal dos Transportes Urbanos (SMTU), além de outros órgãos, para tratar dos elevados números de assaltos dentro dos ônibus e discutir estratégias para diminuir esses índices.

Uma das medidas para a diminuição dos índices de assaltos dentro dos coletivos é o pagamento da tarifa apenas com os cartões Passafácil, pois evita que o cobrador acumule dinheiro na catraca o que, segundo levantamentos dos órgãos de segurança, é o principal chamariz dos criminosos.

“Esse tipo de pagamento vai trazer segurança tanto para os colaboradores, quanto para os usuários. Temos exemplos de outros Estados que já utilizam esse mecanismo (pagamento apenas com cartão Passafácil) e conseguiram reduzir os índices de assaltos dentro dos coletivos. Aqui em Manaus também é possível. Possuímos tecnologia para esse tipo de serviço”, destacou Fernando Borges, advogado do Sinetram.

SSP

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) lamenta a violência sofrida pelos trabalhadores do transporte público e destaca as ações diárias que têm sido feitas para coibir esse tipo de crime em Manaus.

As ações envolvem a SSP-AM e os demais órgãos de segurança do Estado, como Polícia Militar, Polícia Civil e Detran. A secretaria informou que o diálogo está constantemente aberto para todos os segmentos do transporte e ressalta que, apenas as ações do Sistema de Segurança, que já vêm sendo feitas, como o monitoramento das rotas e a prisão de suspeitos de assalto, não são suficientes para combater de vez esse tipo de crime.

Mesmo com a prisão de 653 acusados de roubo a ônibus neste ano, fruto de ações das polícias Civil e Militar e da própria SSP-AM, os assaltos aumentaram 30% em relação ao mesmo período do ano passado.

O número demostra que são necessários união e engajamento de todos os órgãos para que as reduções sejam mais expressivas e para que os trabalhadores deixem de sofrer com esse crime.

Elias Pedroza

EM TEMPO