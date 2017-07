Mais de 3.600 prisões e apreensões no AM em 2017, aponta Secretaria de Segurança

Sérgio fontes também apresentou números de dois anos anteriores para salientar o êxito na apreensão de drogas | EM TEMPO

Levantamento apresentado pelo Secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes,na manhã desta segunda-feira (17), aponta que 3.692 prisões e apreensões foram efetuadas nos primeiros meses de 2017 no Estado. A coletiva de imprensa para avaliação do semestre, aconteceu da sede do órgão, na Zona Norte da capital.

O secretário pontuou que o Amazonas obteve 2.547 adultos presos em flagrante, 512 adultos presos em cumprimento de mandato judicial, 631 adolescentes e dois menores de 11 anos apreendidos em flagrante de ato infracional.

De acordo com o secretário, a estratégia de policiamento está mais seletiva com estratégias para o enfrentamento do tráfico de drogas, com a finalidade de oferecer Segurança Pública de qualidade à população.

“Nos dois últimos anos obtivemos apreensões de droga e significativas para a segurança pública do nosso Estado. Em 2015, foram mais de 11 toneladas quanto que em 2016 nós obtivemos um pouco mais que 10 mil. Quanto à desarticulação das bocas de fumo, ficam a cargo dos distritos integrados de polícia” pontuou o secretário.

Conforme apresentado pelo gestor, foram retirados de circulação 32.369 quilos de droga, sendo 20.469 quilos de maconha e 7.900 quilos de cocaína, resultando em um bloqueio de economia ilegal, em meio milhão de reais.

Anos anteriores

Além dos números positivos do primeiro quadrimestre deste ano, foram relembrados os resultados dos anos 2015 e 2016. O biênio soma o montante de 33.140 prisões e apreensões, feitas durante a gestão do secretário. Só em 2015, foram registrados o total de 16.270, sendo 11.245 adultos presos em flagrantes, 2.181 cumprimentos de mandato judicial, 2.833 adolescentes e 11 menores de 11 anos apreendidos.

Já em 2016, o número subiu para 16.870, sendo 11.861 adultos presos em flagrantes, 2.228 cumprimentos de mandato judicial, 2.755 adolescentes e 26 menores de 11 anos apreendidos.

Aquisição de novos equipamentos

A Secretaria de Segurança Pública ganhará reforço com aquisição de equipamentos. Até o fim de semana, mais 130 fuzis e cinco mil coletes devem ser adquiridos, por meio de convênio firmado com o Governo Federal.

