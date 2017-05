Mais de 280 turistas chegam a Manaus a bordo do Navio M/S Hanseatic

Proveniente de Iquitos, no Peru, o navio M/S Hanseatic retornou a Manaus na manhã desta quinta-feira (5), atracando no porto da capital às 8h, com 280 pessoas a bordo. Essa é a segunda vez que o navio de bandeira das Bahamas vem a Manaus pela “Temporada de Cruzeiros 2016/2017”.

Ao desembarcarem, os turistas foram recepcionados por equipes da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur). Os Centros de Atendimento ao Turista (CATs) auxiliaram na entrega de guias bilíngues e artesanatos indígenas. Além dos passeios à comunidade do Janauari, o Centro Histórico de Manaus também foi o destino dos turistas, a maioria alemã.

O M/S Hanseatic partirá nesta sexta-feira (5), às 17h, com destino a Belém (PA). Essa edição da Temporada de Cruzeiros se encerra em junho com a chegada do M/S Seven Seas Cruises.

Com informações da assessoria