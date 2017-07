Mais de 280 projetos concorrem ao Prêmio Manaus de Conexões Culturais

Duzentos e oitenta e oito (288) projetos em artes e cultura foram considerados aptos pela Comissão Técnica e seguem concorrendo ao edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais, da Prefeitura de Manaus, que prevê até R$ 2 milhões para o fomento à Cultura na cidade. Agora, esses projetos seguirão para a análise da Comissão de Seleção que, este ano, de forma inédita, é formada, em sua maioria, por representantes da sociedade civil.

O resultado da análise foi publicado na edição 4171 do Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira, 21/7. Ao todo mais de 580 projetos foram analisados pela Comissão Técnica. Desse total, que segue agora para esta nova fase, até 75 projetos poderão ser contemplados com prêmios divididos em quatro módulos financeiros: 20 prêmios no valor de R$ 10 mil, 15 prêmios de R$ 20 mil, 30 prêmios de R$ 30 mil e dez prêmios de 60 mil, totalizando o valor de R$ 2 milhões para o fomento de projetos em Artes e Cultura.

O resultado pode ser consultado no portal Viva Manaus, no link www.vivamanaus.com/editais. Os prazo para recurso para projetos inabilitados é de cinco dias.

Comissão de Seleção

Dos sete membros que formam a Comissão de Seleção, cinco foram escolhidos pelo próprio segmento cultural, por meio de duas etapas: a primeira com a indicação de nomes com notório saber em Artes e Cultura; e a segunda, por meio da votação direta dos nomes que tiveram o currículo aprovado.

São eles: bailarino e professor de dança clássica Getúlio Lima; O historiador e artista, Jorge Bandeira; e o bailarino, coreógrafo e articulador cultural de Goiás, Sacha Witkowski, a consultora de projetos e professora Fátima Souza, e o militante da cultura urbana, fundador da Organização Favelafro, Larmatine Silva.

Os outros dois nomes que integram a Comissão de Seleção são técnicos da Manauscult, conforme previsto no Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais.

