Mais de 2,5 mil assaltos em ônibus são registrados em Manaus em 2017

Em Manaus foram registrados 2.542 assaltos nós meses de janeiro à agosto. O prejuízo chega a R$ 701,5 mil. Dados do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) mostram que apenas no mês passado foram registrados 371 assaltos, uma média de 11 por dia.

O presidente do Sinetram, Carmine Furletti, ressalta que a retirada de pagamento em dinheiro dentro dos ônibus é uma tendência e em breve todas as capitais brasileiras não aceitarão mais o pagamento em dinheiro. Ele garante que Manaus já tem tecnologia 100% funcionando para atender apenas com o cartão Passafácil.

“Precisamos implantar esse modelo de pagamento em Manaus, caso contrário vamos continuar colocando a vida dos usuários e colaboradores em risco. Já temos tecnologia para isso e esperamos implementar esse modelo o mais breve possível. Em Goiânia esse sistema já funciona há 17 anos e nunca mais as empresas tiveram problema com esse tipo de crime”, disse.

Postos de venda

Atualmente o Sinetram já possui mais de 164 postos de venda de créditos para os cartões Passafácil espalhados por todas as zonas da cidade. O usuário que quiser emitir o cartão cidadão deve se dirigir a um dos postos de atendimento do Sinetram localizados na sede do órgão ao lado do T1, no Terminal 3 ou no PAC Alvorada, e apresentar o RG e CPF. A emissão da primeira do cartão via é gratuita, a partir da segunda via o usuário paga uma taxa de R$ 15.

