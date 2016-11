Mais de 200 ônibus deixam de circular em Manaus em protesto pela morte de motorista

Funcionários da empresa Global Green Transportes paralisaram as atividades de transporte público no início da manhã desta segunda-feira (14) em protesto contra a morte de Feitosa de Amorim Félix, 41, motorista da linha 093, assassinado a facadas na noite deste domingo (13), durante tentativa de assalto ao ônibus que estava trabalhando. O crime aconteceu no conjunto Castanheiras, bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste.

A paralisação, em frente a garagem da empresa, localizada na avenida Autaz Mirim, bairro São José Operário, naquela região da cidade, é uma forma de protesto dos trabalhadores que reivindicam segurança para os profissionais que sofrem com constantes assaltos no dia a dia de trabalho. De acordo com o sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), a manifestação da categoria afeta, aproximadamente, 150 mil usuários do transporte público.

Segundo a funcionária da empresa e amiga do motorista assassinado, Daniela Teixeira, diariamente, todos os trabalhadores do transporte público estão sujeitos a sofrerem assaltos por conta da falta de segurança na cidade. “Os bandidos são muito agressivos. Nos intimidam, apontam armas para a gente e quando não tem quantias altas no caixa do cobrador somos agredidos. Eu já apanhei muito”, contou.

De acordo com o supervisor de tráfego da empresa, Hequino Landir, a paralisação durou, aproximadamente, três horas e meia, e por volta das 8h30 da manhã os primeiros ônibus começaram a deixar a garagem da empresa passando, assim, a operar os serviços em bairros da Zona Leste da cidade.

O Sinetram informou, por meio de sua assessoria de comunicação, que mesmo com o fim da paralisação todos os veículos, após sair da garagem, devem ir para os terminais de linhas, onde as catracas devem ser autorizadas para, então, normalizarem as atividades.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO