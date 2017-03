Mais de 20 ocorrências são registradas após chuva em Manaus

Por causa da forte chuva na tarde deste sábado (11) em Manaus, a Defesa Civil do Município divulgou, até às 16h30 deste sábado, que ao menos 23 ocorrências de alamentos, risco de desabamento de casas e deslizamentos de barranco foram registradas durante a chuva de hoje em manaus. Até o momento, não há confirmação de feridos.

Do total, a defesa civil recebeu chamado para seis ocorrências de alegações, três desabamento de casa, um desabamento de muro, três risco de desabamento, seis deslizamento de barrancos e uma ocorrência de cratera em via pública. A equipe ainda não divulgou maiores informações sobre a localização dessas áreas, porém destacou que a equipe está trabalhando para detectar possíveis novas ocorrências e orientar a população desses locais sobre eventuais riscos.

Na rua da Paz, conjunto Campo Dourado, bairro Cidade Nova, Zona Norte, houve deslizamento de barranco. Já na rua Sena, conjunto João Paulo, também na Zona Norte, as equipes de resgate foram acionadas para atuarem em um desabamento parcial de casa.

Em ambos os casos a Defesa Civil do Município informou que deslocou equipes para os locais com o intuito de avaliar todo o perímetro das áreas afetadas. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionado para o caso de deslizamento do barranco no Campo Dourado.

O CBM-AM informou ainda que foi acionado para atuar na remoção de uma árvore que caiu no conjunto João Paulo, e que a ação será feita após a chuva.

Segundo a assessoria da defesa civil, os locais onde houveram, até o momento, registro de pontos de alagações são:

1 – Rua Marilu, bairro Jorge Teixeira I Etapa, Zona Leste;

2 – Rua Mileto, bairro Jorge Teixeira I Etapa, Zona Leste;

3 – Travessa Cupiuba, bairro Jorge Teixeira II etapa, Zona Leste;

4 – Rua Nova Jerusalém 206 – bairro Jorge Teixeira III

, Zona Leste;

5 – Rua Piau, bairro Jorge Teixeira III

, Zona Leste;

6 – Rua Boto Tucuxi, bairro Jorge Teixeira III, Zona Leste;

7 – Rua Sabiá, bairro Cidade de Deus, Zona Norte;

8 – Rua São Lázaro, conjunto Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste;

9 – Rua G, Loteamento Bairro Novo, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste;

10 – Rua Airton Sena, bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

, Zona Norte.

Isac Sharlon

EM TEMPO