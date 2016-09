Mais de 20 mil veículos devem sair de Manaus durante o feriado da pátria

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) registrou até o final da manhã deste domingo (4), fluxo normal de veículos na véspera do feriado prolongado da Semana da Pátria na saída de Manaus pela ponte Rio Negro, na barreira que dá acesso à BR-174 (Manaus/Boa Vista) e AM-010 (Manaus/Itacoatiara). Segundo o BPTran, na Ponte Rio Negro, está prevista a passagem de 12 mil veículos. Já na barreira de acesso para a AM-010 e BR-174 a expectativa é que mais de oito mil veículos deixem a cidade.

O BPTran destacou que as barreiras na Ponte Rio Negro, estradas AM-010 e BR-174 desde sexta-feira (2) tiveram reforço na fiscalização através da operação ‘Transporte Seguro’ em parceria com a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos (Arsam) e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM). De acordo com o presidente da Arsam, Fábio Alho, a operação tem o objetivo de evitar acidentes e constatar irregularidades.

“Como há um aumento de demanda e algumas denúncias a apurar, temos que garantir que mais passageiros cheguem e saiam da capital com segurança. Além disso, exigiremos o cumprimento de horários e a disponibilidade de ônibus extras, se necessário”, declarou.

Fabio Alho destacou que a Arsam fiscaliza o serviço prestado ao passageiro que faz o seu trajeto utilizando ônibus rodoviários entre municípios, e por fretamento eventual, por meio de micro-ônibus, táxis e vans, que devem ser previamente autorizados pelo órgão regulador, na Rodoviária Huascar Angelim, de onde também estão sendo vistoriados para-brisas, faróis, indicadores de direção, extintores de incêndio, pneus, limpeza, documentação, lotação e cumprimento de gratuidades e de horários.

“O aumento na fiscalização já está acontecendo e vai continuar até o dia 7. Além de acompanha a saída dos ônibus intermunicipais na Rodoviária, estamos atuando nos serviços de transporte rodoviário de passageiros onde serão conferidos, principalmente, os itens obrigatórios de segurança dos veículos, documentação e lotação adequada, o cumprimento de horários e de gratuidades aos usuários isentos de tarifa”, disse.

A enfermeira Silvia Frota, 31, vai passar o feriado com a família em um sitio no município de Iranduba. Ao chegar à cabeceira da Ponte Rio Negro ela foi abordada por fiscais do trânsito e recebeu orientações de segurança. “Curti o feriado com a família é muito bom e tem que ser com segurança. O reforço na fiscalização das saídas da cidade está de parabéns”, comentou.

Porto

No Porto da Ceasa, Zona Sul de Manaus, a fila de carros de passeio chegou há pouco mais de dois quilômetros de extensão na manhã de hoje. Ao todo, sete balsas operam no Porto da Ceasa, o mesmo efetivo da operação diária em dias de fluxo normal. Somente pela manhã mais de 800 veículos já haviam sido transportados nas embarcações, segundo informações da Companhia Docas do Maranhão (Codomar), que coordena a operação no porto.

O microempresário Rogerio Afonso de Paula, 58, disse ter chegado ao porto por volta das 7h30, com a esposa e os filhos, para passar o feriado prolongado em Autazes. “Enfrentar essa fila já era o esperado, agora temos que ter paciência, esperar nossa vez para poder relaxar no sitio da família”, disse.