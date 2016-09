Mais de 20 mil pessoas prestigiam desfile escolar no Sambódromo

Mais de 20 mil pessoas prestigiaram, nesta segunda-feira feira (5), o desfile escolar realizado no Sambódromo, na Zona Centro-Sul de Manaus. No local, desfilaram 7 mil estudantes, da rede estadual e municipal da capital e do interior do Estado, além de outras instituições e grupos convidados. O evento é realizado em comemoração à Elevação do Amazonas à Categoria de Província em 1850.

O governador em exercício, desembargador Flávio Pascarelli, destacou a importância de se comemorar a data. “É um momento que deve ser comemorado, pois foi quando o Amazonas ganhou autonomia política. E desfiles como esse acabam por sensibilizar a juventude e a população”, declarou.

O desfile, nesse ano, pela primeira vez teve um tema ‘Educação, transformando a vida das pessoas no Amazonas’. O titular da Secretaria de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), Algemiro Ferreira Lima Filho, explicou o trabalho de aprendizagem com os alunos sobre a importância deste dia. “Ensinamos que o 5 de setembro é quando Amazonas se tornou independente do Pará. Que fizemos a homenagem a Tenreiro Aranha porque foi nosso primeiro presidente da província. Então eles internalizam isso, pesquisam e estudam. E o desfile acaba por ser a demonstração daquilo que é trabalhado durante o ano”, frisou.

Durante a solenidade, 15 pelotões com alunos, fanfarras e outros grupos passaram pelo local. Entre eles estava a dona de casa, Regina Moraes, que desfilou junto com a Associação dos Idosos Futuristas do Amazonas. “Pra mim poder participar desse evento é uma das melhoras coisas. Eu não pude quando era jovem, mas posso agora com 76 anos”, disse.

O final do evento foi marcado pelo grupo dos alunos dos colégios da Polícia Militar do Amazonas com aproximadamente três mil alunos. A aposentada Doralice Castro, 66, foi ao evento prestigiar a neta, Ana Castro, desfilar pelo CPM de Petrópolis. “É a primeira vez que venho assistir ao desfile, está tudo muito lindo. Agora que sei como é pretendo vir nas próximas também”, declarou.

A programação da Semana da Pátria continua nesta terça-feira (6) com o Desfile Naval às 9h na praia da Ponta Negra. Na quarta-feira (7) às 8h15, será realizado o Desfile Militar, no Sambódromo, e às 17h, encerrando as festividades, acontece a solenidade do abafamento do fogo Simbólico, que acontece no Complexo Ponta Negra.

Por Manoela Moura