Mais de 20 mil pessoas prestigiam desfile cívico no Sambódromo

O desfile cívico em comemoração a elevação do Amazonas à categoria de província reuniu mais de 20 mil pessoas, nesta terça-feira (5), no Centro de Convenções Sambódromo, localizado na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus. As apresentações tiveram início as 17h com a presença de mais de 10 mil alunos da rede pública estadual de ensino. O evento também alterou o trânsito no entorno do Sambódromo.

Todo a apresentação foi dívida em 10 pelotões, sendo 7 compostas por instituições das coordenadorias distritais do Estado e outros 3, compostos por instituições convidadas como Instituto Federal de Educação do Amazonas (Ifam), Desbravadores, Abrigo Moacir Alves e Colégio Militar do Amazonas, entre outros.

A estudante Jarliane Pantoja, de 28 anos, elogiou a organização do desfile, que prestigia todos os anos. “Sou fã de todos os desfiles da semana da pátria. Além de ser um orgulho cívico pela nossa nação, e nosso Estado, somos presenteados com um espetáculo que só vemos uma vez por ano”, disse.

O governador interino do Amazonas, David Almeida, o comandante da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), David Brandão, e o secretário de Educação do Estado, Arone do Nascimento Bentes, entre outras autoridades.

Trânsito

O trânsito foi modificado nos arredores do Sambódromo. A avenida Belmiro Vianez e a Alameda do Samba foram interditadas a partir das 14h. A avenida Pedro Teixeira foi interditada no trecho entre a avenida Constantino Ney e a rua Francisco Orellana. Já a Lóris Cordovil foi interditada no trecho entre a Constantino Nery e a rua Vivaldo Lima.

