Mais de 2 mil servidores vão atuar no esquema de segurança do réveillon

Um esquema de segurança que conta com a atuação de 2.300 mil agentes, tanto de policiais civis, como militares e bombeiros, além de funcionários da Prefeitura de Manaus, foi montado para atuar nos eventos de réveillon na capital.

Segundo o secretário de segurança pública, Sérgio Fontes, todos os órgãos irão trabalhar de maneira integrada, para que a população tenha uma “virada de ano tranquila para aproveitar as atrações e voltar para casa em segurança”.

“O nosso grande objetivo hoje é planejar essas festas de fim de ano. Vamos atuar nos pontos dos eventos, na Zona Leste, Ponta Negra e orla do Amarelinho. E estamos discutindo mais um quarto ponto para o evento. Quanto mais descentralizar a aglomeração, mais seguro e mais confortável fica para a população”, informou.

O secretário disse que a ideia é oferecer os eventos nas proximidades das casas das pessoas. Ele frizou o apoio dos bombeiros na área da Ponta Negra para prevenir os afogamentos.

“É preciso pedir ao cidadão que ele não beba e vá tomar banho no rio. Beber não combina com rio e nem com a direção. Esse é um momento de festas, de comemoração e não de tragédias. É necessário que a população tome cuidado”, disse.

Conforme o coronel da Polícia Militar, George Feitosa, a PM vai trabalhar de maneira integrada com os órgãos da prefeitura de Manaus e da Polícia Civil. Dois mil policiais militares farão a segurança da população.

“Esse efetivo não afetará o número de policiais ordinários, que cumprem a escala extra de serviço. A PM está preparada para esse tipo de evento. Setecentos policiais ficarão no segundo turno e 630 policiais no primeiro turno”, explicou.

De acordo Diego Monzarro, diretor de eventos da Manauscult, o público esperado é de mais de 270 mil pessoas nos três pontos de eventos.

“Todas as atrações, que estarão na Ponta Negra, também vão se apresentar nos outros pontos dos eventos. Tudo isso para oferecer mais comodidade para a população”, contou.

Ana Sena

Jornal EM TEMPO