Mais de 2 mil bueiros serão fechados em Manaus

Até o início de março, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) deve colocar tampas em 2.499 bueiros existentes em Manaus. A ação visa evitar novas tragédias envolvendo quedas de pessoas nos locais, inclusive vindo a óbito, e é executada em cumprimento a um acordo assinado junto ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM). Caso haja descumprimento do acordo, o órgão poderá ser multado em até R$ 500 por dia.

A prioridade, segundo a Seminf, serão os bueiros que oferecem maior risco à população e, por mês, a estimativa é de que sejam instaladas 625 tampas. A secretaria ressalta que, mensalmente, deve enviar um relatório ao MP-AM para que o órgão acompanhe a atividade.

No último dia 25, a Seminf entregou o projeto de execução para a colocação das tampas em bueiros, conforme um levantamento realizado pelo Departamento de Manutenção e Infraestrutura Urbana (Dmiu). O relatório foi entregue ao titular da 63ª Promotoria de Justiça Especializada na Proteção e Defesa da Ordem Urbanística (Prourb), Paulo Stélio Guimarães.

“As ações de vedação de bueiro com ferro ou com tampas sempre aconteceram, de forma rotineira. Recentemente, por exemplo, estivemos atuando nos bairros São José, Jorge Teixeira, Cidadão X, Novo Israel, entre outros. As demandas para a vedação dos bueiros chegam por meio dos chefes dos distritos de obras que estão diariamente nas ruas acompanhando os serviços, pela imprensa e também pelos moradores”, aponta a Seminf.

A secretaria ressalta que, ao assumir a atual gestão, o órgão contabilizava mais de 6 mil bueiros destruídos na cidade e que, até janeiro deste ano, mais de três mil tampas teriam sido confeccionadas e alocadas nos pontos que precisavam. A Seminf ainda destaca que o roubo das tampas dos bueiros é caracterizado como crime de furto qualificado, bem como depredação do patrimônio público.

Gerson Freitas

Jornal EM TEMPO