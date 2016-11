Mais de 19 mil beneficiários são suspeitos de receber irregularmente recursos do Bolsa Família no AM

O Ministério Público Federal (MPF) expediu recomendações a 4.703 prefeituras do país para que realizem visitas domiciliares a mais de 870 mil beneficiários do programa Bolsa Família suspeitos de não cumprir os requisitos econômicos estabelecidos pelo governo federal para recebimento do benefício. No Amazonas, o órgão investiga 19.697 beneficiários que foram considerados perfis suspeitos.

O diagnóstico revela que dos 520.855 beneficiários do programa no Amazonas, os 19.697 beneficiários que recebem de forma irregular o benefício são na verdade empresários (11.374) e servidores públicos com clã familiar de até quatro pessoas (8.046). Além desses, há doadores de campanha em que a doação foi maior que o benefício (293), servidores públicos doadores de campanha (282) e beneficiários falecidos (179). O valor pago a esses perfis suspeitos de irregularidade foi de R$ 87,7 milhões. Entre as capitais, Manaus foi a que teve o menor índice de perfis suspeitos no país, com 2,31% do total.

Os municípios amazonenses de Manaquiri, Barcelos, Presidente Figueiredo e Silves tiveram os maiores percentuais de beneficiários com indicativo de rendas incompatíveis com o perfil de pobreza ou extrema pobreza exigido pelas normas do programa Bolsa Família para a concessão do benefício são.

Dados acessíveis à população

O diagnóstico sobre o maior programa de transferência de renda do governo federal, assim como as ações propostas e os resultados alcançados estão disponíveis no site www.raioxbolsafamilia.mpf.mp.br, divulgado nesta sexta-feira (11). Nele, o cidadão poderá acessar a versão interativa da ferramenta de inteligência desenvolvida pelo MPF e filtrar os dados selecionando a(s) unidade(s) da federação e município(s) que desejar.

As recomendações foram expedidas em todo o país no período de julho a setembro deste ano, com prazo de 60 a 120 dias para que os gestores municipais informassem o número de irregularidades confirmadas e de benefícios cancelados. As respostas às recomendações ainda estão sendo recebidas e processadas pelo MPF.

Os casos suspeitos foram identificados por meio de ferramenta de inteligência desenvolvida pelo Ministério Público Federal a partir do cruzamento de dados públicos fornecidos pelo próprio Governo Federal, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pela Receita Federal e pelos Tribunais de Contas estaduais e municipais.

Metodologia

O diagnóstico apontou grupos de beneficiários com indicativos de renda incompatíveis com o perfil de pobreza ou extrema pobreza exigido pelas normas do programa. Os perfis suspeitos foram classificados em cinco grupos: falecidos; servidores públicos com clã familiar de até quatro pessoas; empresários; doadores de campanha; e servidores doadores de campanha (independentemente do número de membros do clã familiar).

O projeto do MPF analisou todos os valores pagos pelo Bolsa Família no período de 2013 a maio de 2016. Nesse ciclo, o programa pagou aos 21,4 milhões de beneficiários R$ 86,1 bilhões. Desse total de beneficiários, 874.115 foram considerados suspeitos.

O valor pago a perfis suspeitos foi de R$ 3,3 bilhões, sendo R$ 2,03 bilhões pagos a empresários; R$ 1,23 bilhões a servidores públicos com clã familiar de até quatro pessoas; R$ 25,97 milhões pagos a beneficiários falecidos; R$ 11,89 milhões a doadores de campanhas que doaram valores superiores ao benefício recebido; R$ 11,48 milhões a servidores públicos doadores de campanha (independentemente do valor da doação).

Com informações da assessoria