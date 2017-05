Mais de 1,8 mil toneladas de lixo são retiradas de igarapés em 2017

Nos primeiros quatro meses deste ano, 118 igarapés e toda a orla de Manaus já receberam a limpeza, com um total de 1,8 mil toneladas de lixo retirados de dentro dos rios, córregos, lagos e igarapés da cidade, volume 8% maior que o registrado no mesmo período do ano passado.

O serviço é executado diariamente pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) e conta com aproximadamente 100 trabalhadores envolvidos nas equipes de capinação, limpeza dos rios e remoção mecanizada. Em média, são retiradas 20ton/dia de lixo dos igarapés.

“Esse é um dos serviços mais importantes da prefeitura, tendo em vista que Manaus é totalmente entrecortada por igarapés. O prefeito tem dado prioridade para esse trabalho, para impedir que o lixo jogado nos rios se acumule, causando alagamentos”, ressaltou o secretário da Semulsp, Paulo Farias.

Além da limpeza dos igarapés, outros serviços realizados pela Semulsp complementam o trabalho de limpeza dos igarapés, entre eles a varrição da cidade, mutirão de limpeza, retirada de lixeiras viciadas e a conscientização de moradores. Esses trabalhos influem na retirada de lixo das ruas, evitando que eles sejam levados aos igarapés.

Nesta quinta-feira(4) e sexta-feira (5), a Semulsp está atuando na limpeza do Prosamim do Mestre Chico (Cachoeirinha, zona Sul), igarapés do Fazendário (Parque 10, zona Centro-Sul), avenida Mário Ypiranga (Adrianópolis, Centro-Sul), Cachoeirinha (até a avenida Silves, zona Sul), Manaus Moderna (zona Sul), orla do Educandos (zona Sul) e Boca da Onça (Centro, zona Sul), local onde os comerciantes de peixes atracam embarcações.

Com informações da assessoria