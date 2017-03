Mais de 176 mil estudantes realizaram o recadastramento no Sinetram

Entre os dias 16 de janeiro e 28 de fevereiro o sistema de bilhetagem eletrônica do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), registrou 205.788 cadastros e recadastros de estudantes, que terão direito a meia passagem em 2017. Destes, 29.476 são de novos cadastros e 176.878 são de recadastros.

Os estudantes que não conseguiram se regularizar durante o período de recadastro, ainda poderão fazer o procedimento pelo mesmo site, porém eles dependerão das instituições de ensino, a qual estão matriculados, para autorizar o cadastro ou recadastro.

“Com o início do ano letivo as instituições podem demorar um pouco para atualizar o cadastro dos estudantes junto ao sistema e eles ficarão impedidos de comprar créditos até que o recadastro seja atualizado. Durante os meses de janeiro e fevereiro, os estudantes estavam comprando a cota de férias, o que já não pode mais ser feito desde o último dia 28 de fevereiro”, destaca a coordenadora de atendimento do Sinetram, Nara Simões.

Ainda de acordo com a coordenadora, os estudantes que ainda possuem créditos mesmo sem ter feito o recadastramento, poderão usá-los normalmente.

“Quem não fez o recadastramento ou cadastramento e ainda possui créditos, não terá o benefício suspenso. Porém enquanto não se regularizar junto ao sistema, não poderão efetuar a compra de novos créditos”, finaliza.

Estudantes que fizeram o cadastro para a emissão do primeiro cartão, poderão comparecer ao posto de atendimento do Sinetram ao lado do T1, após 72h do pedido através do site. O posto funciona de 7h às 19h, de segunda a sexta. Basta levar algum documento de identificação com foto. Se for menor de idade, deve ir acompanhado pelo responsável legal. A primeira via é gratuita.

Com informações da assessoria