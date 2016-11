Mais de 17 mil vagas de emprego são ofertadas para trabalhadores no Amazonas

Os amazonenses que se encontram desempregados podem disputar 17.428 vagas de trabalho, em cinco setores diferentes, de livre concorrência para o Amazonas e em todo o Brasil. As informações sobre as oportunidades disponíveis para o Estado são do próprio Ministério do Trabalho.

As vagas estão disponíveis no portal “Mais Emprego”, por meio do endereço eletrônico <maisemprego.mte.gov.br>. O setor com maior número de ofertas disponíveis para o Amazonas é o da agropecuária, com 6.426 vagas, seguido de serviços (5.089 vagas), comércio (3.401 vagas), indústria (2.418 vagas) e, por último, o setor financeiro, que oferece 94 vagas.

Depois de cadastrar login e senha no site, o trabalhador terá acesso a todas as oportunidades disponíveis no portal. O interessado que não tiver cadastro precisa faze-lô no site “Mais Emprego”.

As informações necessárias são o número do PIS, NIS e o NIT. Também é necessário informar o CPF, RG, número e série da CTPS, nome completo, data de nascimento, e-mail e senha. No campo “Trabalhador” e na opção “Vagas de Emprego” é possível conferir quais as vagas disponíveis para cada Estado.

Procura

O estudante e ex-industriário, Jordan Castro, 28, que está desempregado há cinco meses, disse que vai aproveitar para tentar conseguir um novo emprego, por meio do portal. Ele atuava na empresa terceirizada Enpla, que prestava serviço à multinacional Siemens, mas acabou dispensado por redução de pessoal e, há dois meses, deixou de receber o seguro-desemprego. “A gente tem despesa com filho, faculdade e casa e, sem emprego e renda fixa, tudo aperta. Mas, continuo fazendo bico, vendendo sorvete, para segurar, até conseguir um emprego, mesmo que não seja na minha área de administração”, relatou Jordan.

No portal “Mais Emprego” também é possível consultar a situação do seguro-desemprego, ver o calendário de pagamento do abono do PIS/Pasep, além de verificar a liberação dos benefícios.

Balanço

Em 2016, para todo o Brasil, o sistema de auto intermediação, mantido pelo Ministério do Trabalho, já ofereceu 980 mil vagas, mantendo a prevalência do setor de serviços com 468 mil vagas. Os empregadores do setor de serviços ofertaram 220 mil vagas, do setor agropecuário 204 mil e os da indústria mais de 76 mil vagas.

Nos últimos 12 meses, mais de 1,3 milhão de vagas em seis setores de atividade foram oferecidas pela ferramenta, no país.

De outubro do ano passado ao mesmo período de 2016, por meio da plataforma, foram ofertadas mais de 643 mil vagas no setor de serviços. Para o setor de comércio, o portal ofertou 307 mil vagas, além de 257 mil no setor agropecuário e 98 mil na indústria.

Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO