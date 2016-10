Mais de 16 mil pessoas participam de processo seletivo para cursos do Cetam neste domingo

No próximo domingo (23), o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) aplicará a prova do Processo Seletivo que dará acesso aos cursos Técnicos e de Especialização Técnica de Nível Médio da instituição.

Mais de 16 mil pessoas concorrem a 3.690 vagas na capital e em 16 municípios do interior, distribuídas em 39 diferentes cursos. Na capital, os cursos mais concorridos são técnico em segurança do trabalho, técnico em enfermagem e técnico em eletrônica e no interior é técnico em mecânica. As aulas iniciarão no primeiro semestre de 2017 e os cursos são gratuitos.

O candidato deverá chegar ao local das provas com uma hora de antecedência do horário estabelecido, munido de caneta esferográfica de tinta preta ou azul de material transparente, do Cartão de Confirmação e do documento de identidade original. O Cartão de Confirmação ainda está disponível para ser retirado pelos candidatos no site do Cetam.

Com informações da assessoria