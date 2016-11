Mais de 150 motoristas cometeram infrações de trânsito no fim de semana; 29 veículos foram apreendidos

Agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (Baptram) autuaram 153 motoristas, entre a noite de sexta-feira (4) e a madrugada desta segunda-feira (7), durante blitze da Lei Seca. Doze motoristas foram flagrados dirigindo embriagados e nove sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sendo um menor de idade. Durante as blitzes foram apreendidos 29 veículos, 46 Certificados de Registro de Licenciamento Veicular (CRLV), de veículos com licenciamento em atraso.

Além das autuações por licenciamento em atraso, que corresponde à infração gravíssima, punida com multa de R$ 293,47, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), também foram aplicadas multas a motoristas sem documentos de porte obrigatório e que estavam dirigindo veículos sem equipamento de segurança.

Entre os carros apreendidos, quatro foram por alteração indevida nas características do veículo. O diretor-presidente do Detran-AM, Leonel Feitoza, alerta os proprietários que todo veículo que tiver as características de fábrica alteradas sem a autorização prévia do Detran-AM estará automaticamente irregular perante o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), uma vez que toda alteração de característica veicular deverá ser cadastrada junto ao órgão estadual de trânsito, antes e após a sua realização.

Um veículo modelo Chevette, vermelho, ano 92, foi apreendido e o condutor autuado por embriaguez ao volante. A infração classificada como gravíssima prevê multa no valor R$ 2.934,70, sete pontos na CNH e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. O veículo ainda estava rebaixado e com adesivo na lateral escrito “Até que o Detran nos separe”, nesse caso a multa para esse tipo de infração é de R$195,23 e cinco pontos na CNH.

