Mais de 1,5 milhão de candidatos do Enem ainda não sabem onde farão as provas

A um dia da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), mais de 1,5 milhão dos 8,6 milhões de candidatos inscritos ainda não se informaram sobre onde farão as provas exame. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 7.089.655 tinham acessado o cartão de confirmação de inscrição até a manhã desta sexta-feira (4). As provas serão aplicadas neste sábado (5) e domingo (6), em mais de 1,6 mil municípios.

O local de prova está no Cartão de Confirmação de Inscrição que pode ser acessado pela Página do Participante ou pelo aplicativo Enem 2016. A verificação é de responsabilidade dos inscritos, mas o Inep envia SMS e e-mail para quem ainda não o acessou.

A recomendação é que os estudantes conheçam o caminho e, se possível, façam o trajeto até o local de prova antes do dia do exame para evitar atrasos no dia do Enem. Nos dois dias de prova, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, no horário de Brasília. Os estudantes devem ficar atentos ao horário de verão e verificar na localidade onde moram o horário exato do exame. As provas começam a ser aplicadas às 13h30.

A apresentação do Cartão de Confirmação nos dias de prova não é obrigatória, mas ele traz importantes informações como o número de inscrição, data, local e horário de realização das provas, opção de língua estrangeira, necessidade de atendimento especializado ou específico (quando houver) e indicação de solicitação de certificação do ensino médio (se for o caso).

Em caso de dúvidas, o participante pode ligar para o Inep no telefone 0800-616161.

Mariana Tokarnia

Agência Brasil