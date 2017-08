Mais de 1,5 mil professores de Manaus terão aumento salarial por titularidade

Professores receberam aumento salarial por qualificação profissional -foto: Arquivo/Em Tempo

Professores e pedagogos da Secretaria Municipal de Educação (Semed) que buscaram qualificação profissional em graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado foram contemplados com aumento salarial por titularidade. No total, serão beneficiados 1.527 servidores de todas as zonas geográficas da cidade, nas modalidades da Educação Infantil, Educação Especial e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A publicação está na Portaria nº 0279/2017– Semed/GS, no caderno 2, do Diário Oficial do Município (DOM), N° 4177.

A valorização desses educadores foi submetida à Comissão de Progressão por Titularidade e Enquadramento Funcional do Magistério da Semed, que avaliou os cursos. Com a confirmação, os novos ganhos já serão inclusos na folha de pagamento do mês de agosto.

“A decisão que tomamos foi no sentido de se respeitar o direito à progressão profissional. Vamos beneficiar, com isso, aqueles que se graduaram, se pós-graduaram, fizeram mestrado, enfim, aqueles que deram passos à frente nas suas carreiras. Serão recompensados com ajustes nos seus contracheques com uma ação que começa já agora em agosto. Temos o dinheiro provisionado para isso e será um ato de justiça. Isso significa darmos um sentido de carreira para um serviço tão essencial que é a educação, sem a qual não tem economia desenvolvida, nem justiça social”, disse o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

—