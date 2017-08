Mais de 12 mil vagas do Bolsa Idiomas serão ofertadas em novo processo seletivo

As inscrições poderão ser realizadas, de 8 a 20 de agosto- Divulgação

Com um total de 12.125 vagas, o Programa Bolsa Idiomas (PBI), da Prefeitura de Manaus, terá mais uma edição em 2017, abrindo inscrições a partir da próxima terça-feira (8). Com o novo processo seletivo, o programa, que é coordenado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), fechará o ano ofertando mais de 27 mil bolsas de 50%, 75% e 100% em instituições de ensino de língua estrangeira da capital.

As inscrições poderão ser realizadas, de 8 a 20 de agosto, exclusivamente no portalespi.manaus.am.gov.br. São requisitos para os candidatos: morar em Manaus, ter 16 anos de idade ou mais, estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio e não ter renda familiar per capita superior a um salário mínimo e meio (equivalente, hoje, a R$ 1.405,50).

A diretora geral em exercício da Espi, Arlene Bonfim, destaca que a segunda edição do programa é mais uma oportunidade para os que desejam fazer um curso de Inglês ou Espanhol e não têm condições financeiras, ação que reforça a atenção da gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto em oferecer capacitação para pessoas de baixa renda.

“Sabemos que o conhecimento de língua estrangeira abre portas e contribui para o crescimento profissional. Existe uma grande demanda para essa atividade e, pensando nessas pessoas, a Prefeitura de Manaus abriu um novo processo seletivo do Bolsa Idiomas, o segundo do ano, para dar oportunidade a todos que se encaixem no perfil do programa”, afirmou.

A primeira edição do ano, realizada entre fevereiro e março, ofertou 15.773 vagas. O novo processo seletivo trará mais 12.125 oportunidades, distribuídas em dez instituições: Argus, Aslan, Dom Bosco, Fucapi, Icbeu, Inglês e Companhia, Quality, Multcursos, My Way Idiomas e Yes! Idiomas.

