Mais de 11 mil mudas de guaraná são distribuídas para produtores rurais

A Prefeitura Municipal de Maués está fazendo um grande investimento para a revitalização do guaraná, que é a principal matriz agrícola do município. Nesta segunda-feira, 17, ocorreu a entrega de 11.600 mudas de guaraná para produtores da comunidade Nossa Senhora de Lourdes, no Rio Curuçá, que fica distante a 45 km da sede do município. Essa é a primeira ação do Termo de Cooperação Técnica que foi assinado, em março, pela Prefeitura de Maués e pelo Governo do Estado do Amazonas, para beneficiar o setor primário da nossa região.

Segundo o prefeito Junior Leite, essa é a primeira de muitas ações que serão feitas para resgatar a cultura e aumentar a produção de guaraná no município, garantindo, principalmente, o alto rendimento dessas plantas. “Maués é conhecida mundialmente como a Terra do Guaraná, por isso, precisamos fazer jus a esse nome, investindo mais nessa produção. A comunidade Nossa Senhora de Lourdes do Curuçá foi a primeira beneficiada pelo Plano Safra do Governo do Estado através da mecanização, por isso, nosso trabalho para fomentar a cultura de produção do guaraná começará por lá. Em breve outras comunidades serão beneficiadas também”, explicou.

Neste primeiro momento, seis comunidades (Nossa Senhora de Lourdes, São Raimundo no Apoquitaua, Liberdade, Bom Jesus, Freguesia e Santo Antonio do Pucú), que estão bem avançadas em questão de mecanização agrícola, serão atendidas de forma prioritária pelas ações da Prefeitura Municipal de Maués. A comunidade Nossa Senhora de Lourdes, que tem uma área de aproximadamente 76 hectares e que já está pronta para o plantio após passar pelo processo de correção de solo, vai receber clones de guaraná desenvolvidos pela Embrapa.

De acordo com o secretário municipal de Fomento, Produção e Abastecimento, Luiz Carlos Dinelli, os clones garantem mais produtividade ao agricultor, pois são mais resistentes às condições de climas e manejos. “Todos os clones desenvolvidos pela Embrapa têm uma produtividade bem mais elevada, o que garante o aumento da área plantada e a melhoria no trabalho do homem no campo. Também está comprovado que é uma atividade economicamente mais viável.”, complementou.

A Prefeitura Municipal de Maués, por meio da Secretaria Municipal de Fomento, Produção e Abastecimento, vai acompanhar o plantio das mais de 11 mil mudas, nesta quarta-feira, dia 19 de abril, na comunidade Nossa Senhora de Lourdes. O processo terá o acompanhamento de técnicos para capacitar e orientar os produtores rurais, como o Euclides Manoel Paes, que está ansioso para introduzir as mudas em sua plantação.

“Esse apoio da Prefeitura de Maués vai multiplicar nossa produção de guaraná e melhorar nossa vida na comunidade. Já estamos dando um grande nessa questão.”, disse.

Com informações da assessoria