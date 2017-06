Mais de 11 mil homicídios registrados em dez anos no AM

Nos últimos dez anos, 839 mulheres foram assassinadas no Amazonas, conforme o Ipea – fotos: Arthur Castro

Em dez anos, o Amazonas registrou 11.380 homicídios, conforme informações divulgadas nesta segunda-feira (5) pelo “Atlas da Violência 2017”, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). De acordo com o estudo, de 2005 a 2015 o estado teve um crescimento 145,7% na taxa de assassinatos.

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informou, por meio de nota, que mais de 70% dos homicídios do estado, principalmente em Manaus, tem ligação com o tráfico de drogas.

“Se mata no Brasil por conta de narcotráfico, de venda, de compra e de consumo de entorpecentes. A maioria dos homicídios no Amazonas é ligado ao tráfico de entorpecentes, direta ou indiretamente. Isso nos faz entender que é preciso atacar um pra combater o outro. E os resultados dos últimos dois anos mostram que estamos avançando no combate aos crimes”, afirmou o secretário de Segurança Pública,Sérgio Fontes.

Ainda de acordo com estudo do Ipea, no Amazonas, os homicídios por intervenção policial foram de 45, em 2015 e 40, em 2014. Os dados também revelam que os assassinatos por faixa etária de 15 a 29 anos, foram de 6.541 jovens de 2005 a 2015 no estado com um crescimento de 127,2%.

Mulheres assassinadas

O Ipea também informou que no estado nos últimos dez anos 839 foram mortas violentamente. Segundo o estudo, teve um aumento de 139,6%.

Homicídios no Brasil

O Brasil registrou, em 2015, 59.080 homicídios. Isso significa 28,9 mortes a cada 100 mil habitantes. Os números representam uma mudança de patamar nesse indicador em relação a 2005, quando ocorreram 48.136 homicídios.

Redução nos homicídios

A SSP-AM informou que em relação aos homicídios, no ano de 2015 o Amazonas começou a registrar uma desaceleração no crescimento de assassinatos e em 2016 teve redução histórica dos homicídios em Manaus e em municípios do interior do Estado, o que não acontecia nos últimos dez anos. De acordo com os dados da SSP-AM, a redução de homicídios em 2016 chegou a 23,30% no Estado, e 92% em Manaus.

Em nota, a SSP-AM explicou que a redução desses índices só foi possível por meio de um trabalho apurado de investigação e inteligência. A partir disso, a Polícia Militar tem atuado com operações nos bairros onde há maior registro de homicídios para inibir os crimes e a Polícia Civil aumentou a prisão de homicidas.

Além disso, houve um aperfeiçoamento dos trabalhos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) que melhorou os protocolos e técnicas para atender os locais de crimes.

A SSP-AM destaca, ainda, que atua com mapeamento e análise constante para monitorar zonas com maiores incidências de crimes, melhorar o tempo, resposta de cada ocorrência e impedir o aumento da violência.

