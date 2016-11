Mais de 11 mil bolsas de estudos para ensino básico e superior são oferecidas pelo Programa Educações

O Programa Bolsa Educações abriu, nesta terça-feira (22), inscrições para 11.125 novas bolsas de estudo com até 60% de desconto no valor das mensalidades nos níveis de ensino básico e superior em instituições particulares de Manaus. Os candidatos já podem realizar sua inscrição através do portal www.educacoes.com.br até o dia 21 de dezembro.

Os benefícios serão destinados aos estudantes iniciantes (não matriculados) na instituição desejada, aos ingressantes com matrícula inativa ou trancada, portadores de diploma superior que desejem nova graduação e transferidos de uma unidade não credenciada no Programa, de acordo com a análise curricular e oferta de vagas da instituição de ensino, destinando, preferencialmente, 10% dos benefícios às pessoas com deficiência (PcD). Estudantes acima de 50 anos também terão prioridade na seleção.

O processo de seleção é simples e imediato, ocorrendo ocupação das vagas de acordo com as entrevistas. Participam, na modalidade de educação básica (da creche ao ensino médio), o Colégio Palas Atena, Fucapi, Centro Educacional Dom Quixote, Centro Educacional Paraíso Infantil, Centro de Recreação Infanto Juvenil – Crij, Centro Educacional Profª. Helena Romero, Escola Nilton Lins, Centro de Ensino Educar, Alpha kids, Centro Educacional Jerusalém e Centro Metropolitano de Ensino – Cemetro.

Para o ensino superior (graduação e pós-graduação), o candidato poderá optar pela Faculdade Salesiana Dom Bosco, Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Fucapi), Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam), Instituto de Ensino Superior Materdei, Universidade Nilton Lins, Centro de Estudos Teológicos Brasileiro (Ceteo) e Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro).

Entenda o Programa

Iniciado em janeiro de 2013, com apoio da Federação Nacional das Escolas Particulares (Fenep) e do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe/Am), o Bolsa Educações já concedeu mais de 20 mil benefícios, mantendo parceria junto a 28 instituições de ensino privado do Amazonas. Novas instituições vão poder credenciar vagas até o dia 30 de novembro.

Interessados em cursos de formação profissional, em diversas áreas, também são atendidos durante todo o ano, nas instituições Materdei, Fucapi, Centec, Êxito, Criati, Liceu, Marechal Rondon, Amazon Tecnoderme, Centro de Línguas Estrangeiras e Centro de Idiomas Manaus.

O Programa promove inclusão educacional de estudantes com dificuldades em arcar integralmente com as suas mensalidades. Segundo o Presidente do Bolsa Educações, professor Rony Siqueira, os beneficiários são acompanhados até a conclusão do curso, visando evitar inadimplência e evasão, além de participarem de atividades de formação complementar, atendendo às famílias desde suas crianças nos primeiros meses de vida até a pós-graduação.

Mais informações

Os candidatos podem obter mais informações através dos números 993107959, 33471865 e WhatsApp 993107959. Além disso, os interessados podem comparecer à sede do PBE, situada à Rua Ramos Ferreira nº 664 A – Centro (ao lado da Praça da Saudade), com atendimento de segunda à sexta, de 08h às 18h e, aos sábados, de 08h às 12h.

Com informações da assessoria