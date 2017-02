Mais de 100 mil pessoas devem participar do Carna Folia – Zona Leste

O Carna Folia – Zona Leste vai ser realizado, pela primeira vez, neste sábado (23), na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, e deve arrastar pela rua mais de 100 mil foliões. A festa vai contar com um trio elétrico, onde vão se apresentar as cinco atrações musicais. O evento será gratuito, deve começar às 16h e segue até meia-noite.

Segundo um dos organizadores, Francisco Emerson, o evento já é considerado o maior Carnaval da Zona Leste. Ele explicou que a ideia do Carna Folia surgiu, a partir da necessidade de uma festa carnavalesca na área.

“Já tem eventos, como o Réveillon, que são feitos aqui, mas faltava uma festa de Carnaval. Antes os moradores, em pequenos grupos, faziam pequenas festas independentes. Então resolvemos criar o Carna Folia para aquelas pessoas que não querem gastar tanto indo para longe, elas podem se divertir perto da sua casa e de seu bairro”, explicou.

O local da festa vai ser no trecho da avenida Itaúba, entre as bolas do produtor e bola do Jorge Teixeira. As atrações serão: Jr e Banda, Já Kero, Du Safadão, Xiado Elétrico e DJ Alex Marques. No dia, haverá seguranças particulares fazendo a revista e apoio de policiais militares e agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans).

“A intenção é passar para os moradores da Zona Leste que, apesar da crise, é possível brincar Carnaval com segurança, perto da sua casa, com uma super estrutura e com muita música. Vai ser no estilo da Bahia, com o trio”, destacou Francisco.

O Carna Folia é promovido pelo Instituto Cultural de Desporto e Lazer do Amazonas (ICDLAM), com apoio da Prefeitura de Manaus.

Manoela Moura

EM TEMPO