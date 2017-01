Mais de 1 tonelada de droga é apreendida por força tarefa

Aproximadamente 1,250 quilos de drogas foram apreendidos pela força tarefa da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), na calha do rio Solimões, na madrugada desta quinta-feira (26). Os entorpecentes abasteceriam bocas de fumo de Manaus e de municípios do interior do Estado.

Segundo o delegado geral da Polícia Civil, Frederico Marinho, o material está sendo contabilizado pela polícia. Os dados devem ser divulgados em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (27), às 9h, na Delegacia Geral.

“Apreendemos mais de uma tonelada de drogas, como resultado de uma operação integrada. Ainda estamos contabilizando todo material apreendido e logo vamos soltar uma nota oficial. Estamos fazendo ações com o objetivo de apreender mais drogas e com frequência. O local onde ocorreu a apreensão de hoje é conhecido como rota do tráfico”, falou.

A ação contou com o apoio de policiais civis do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), que apreenderam 250 kg, e a coordenação da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência, que aprendeu uma tonelada. Duas pessoas, que não tiveram os nomes revelados, foram presas e estão sendo ouvidas pela equipe de investigação.

Bruna Souza

Com informações de Luís Henrique Oliveira

EM TEMPO