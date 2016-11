Mais da metade dos estudantes consultou o local da segunda aplicação do Enem

Mais da metade dos 277.624 inscritos que farão a segunda aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016 neste final de semana já acessaram o local de prova. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 53% dos candidatos consultaram o cartão de confirmação.

O cartão traz informações como número de inscrição, data, local e horário de realização das provas, opção de língua estrangeira, necessidade de atendimento especializado ou específico (quando houver) e indicação de solicitação de certificação do ensino médio (se for o caso). A apresentação do cartão nos dias de prova não é obrigatória.

A recomendação é que os estudantes conheçam antes o local da prova para evitar atrasos no dia do exame.

Segunda aplicação

O Enem foi aplicado nos dias 5 e 6 de novembro para 5,8 milhões de candidatos. Devido a ocupações de escolas, universidades e institutos federais, o Ministério da Educação adiou o exame para um grupo de estudantes que fariam a prova em 405 locais de diferentes estados. Segundo o Inep, esses 273.521estudantes receberam um aviso do Inep por mensagem no celular e e-mail.

A ocupação de escolas ocorre em diversos estados, em protesto contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55, que limita os gastos do governo federal pelos próximos 20 anos, e a reforma do ensino médio.

Os locais de prova foram todos alterados. Segundo o instituto, os novos locais têm o padrão necessário para a aplicação das provas e não correm risco de ocupação até a realização do exame.

Outros 4.103 estudantes terão a oportunidade de fazer a segunda aplicação por causa de outras contingências, a maioria em função da interrupção do fornecimento de energia no local de prova.

O exame

As provas serão diferentes daquelas aplicadas no início do mês, mas manterão o mesmo nível de dificuldade, o que, de acordo com o Inep, garantirá a isonomia entre os candidatos. O resultado do Enem será divulgado para todos os participantes no dia 19 de janeiro.

O esquema da segunda aplicação da prova será semelhante ao da primeira. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h, no horário de Brasília. As provas começam a ser aplicadas às 13h30.

No primeiro dia, os candidatos terão quatro horas e 30 minutos para responder a 90 questões das áreas de ciências humanas e suas tecnologias e de ciências da natureza e suas tecnologias. No segundo dia serão cinco horas e 30 minutos para as provas de redação, linguagens, códigos e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias.

Mariana Tokarnia

Agência Brasil