Mais 300 condicionadores de ar são encontrados pela polícia; material foi roubado no Tarumã

Mais 300 aparelhos de condicionadores de ar foram encontrados pela equipe da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd). No total, agora, são 335 aparelhos recuperados – de um total de 600 – após o roubo cometido no dia 18 de novembro.

As 300 unidades dos condicionadores de ar, tipo Split, foram encontrados em dois galpões que pertencem a empresários que, segundo o titular da Derfd, Adriano Félix, já foram identificados e deverão ser conduzidos à delegacia para prestarem depoimentos. Duzentos e vinte condicionadores de ar estavam em um galpão na rua Lauro Cavalcante, no Centro da cidade e, os outros 80, na rua Terã, no Planalto.

Félix também disse, em coletiva, que os suspeitos pelo roubo cometido no dia 18 de novembro já foram identificados e que serão expedidos pedidos de prisões preventivas.

A operação, que resultou na recuperação dos aparelhos, contou com o apoio da Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e iniciou no último dia 30 de novembro e se estendeu até o final da sexta-feira (2).

