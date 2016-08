Mais 1.044 urnas de votação seguiram neste sábado para o interior do Amazonas

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) transportou neste sábado (27) 1.044 urnas para oito municípios do interior do Estado do Amazonas. O deslocamento de hoje foi o último da fase realizado para locais de pontos e polos.

Até o momento, já foram enviadas urnas para o município de Novo Airão, onde foram entregues 35 urnas, Manacapuru 313, Silves 55, Rio Preto da Eva 56, Presidente Figueiredo 98, Autazes 98, Itacoatiara 298 e Lábrea 91. O meio de transporte é misto de estrada e fluvial também. Na maioria das cidades é usada a estrada, com exceção de Lábrea, que será por meio fluvial.

De acordo com coordenador de Logística, Osmarino Rodrigues, o TRE dará início à outra etapa da distribuição para Tefé e Japurá. “Até lá, ficaremos com o trabalho de gerar as mídias nas urnas e em seguida lacrar”, afirmou.

O processo de envio das urnas começou na última quarta-feira (17), e os trabalhos deverão prosseguir até setembro.

Por Diodo Dias

Jornal EM TEMPO