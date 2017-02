Maior treinamento de inteligência emocional deve reunir 2 mil participantes em Manaus

O master coach Paulo Vieira estará em Manaus nos próximos dias 17, 18 e 19 para ministrar o Método CIS, considerado o maior treinamento de Inteligência Emocional da América Latina. Sucesso de público, a expectativa é reunir em Manaus cerca de 2 mil participantes, que ficarão imersos durante 40 horas, distribuídas em três dias de palestras e orientação.

O treinamento é uma oportunidade para os profissionais que desejam alavancar a carreira diante de um cenário de crise econômica, já que o método propõe um aumento da performance profissional e pessoal.

O Método CIS tem se destacado por ajudar as pessoas a aumentarem sua efetividade em todas as áreas da vida com abordagens baseadas em estudos cientificamente comprovados. O treinamento é organizado pela Febracis – Coaching Integral Sistêmico, empresa presidida por Paulo Vieira e uma das maiores instituições de coaching do mundo. O programa está na 176° turma e já impactou mais de 250 mil pessoas nos quatro continentes.

No campo pessoal, o curso tem o potencial de promover mudanças positivas nas relações familiares, na vida afetiva, restabelecimento do autocontrole emocional, eliminação dos sintomas de traumas e vícios e até mesmo gerar mudanças significativas para a alta performance profissional. Já os benefícios obtidos na área profissional, este método auxilia as pessoas a alcançarem grandes resultados, por meio da maximização de suas competências, levando o profissional ao seu autodesenvolvimento e amadurecimento profissional.

Promove o aumento da liderança e foco no resultado, fortalecimento e capacidade de gestão, fortalece o trabalho em equipe e a melhoria do clima organizacional, além do aumento da lucratividade.

“Quando a pessoa elimina a barreira dos impedimentos, todo o potencial dela é alavancado e trazido à tona. A essência do treinamento não é te transformar no que a pessoa não é, e sim potencializar tudo o que ela já é”, destaca o master coach Paulo Vieira, presidente da Febracis Coaching Integral Sistêmico.

O master coach Paulo Vieira é o autor do best-seller _O Poder da Ação_, que está há mais de 50 semanas no ranking dos mais vendidos da Veja, e um dos mais conceituados coaches do Brasil. Paulo Vieira é PhD e mestre em coaching pela Florida Christian University (FCU), pós-graduado em Gestão de Pessoas. O Master Trainer Internacional em Coaching possui ainda MBA em Marketing (Portugal) e graduação em Business Administration (FCU). São mais de 10.500 horas em sessões individuais de coaching ao longo de quase 20 anos exercendo a profissão.

