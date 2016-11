Maior avião do mundo está em Guarulhos e parte esta noite para o Chile

O maior avião do mundo, o Antonov 225 Mriya, irá deixar o Aeroporto Internacional de Guarulhos na noite de hoje (15) com destino ao Chile. A aeronave veio ao Brasil para buscar um gerador de 155 toneladas, fabricado em Guarulhos, e que será levado ao país vizinho.

O Antonov, de fabricação Ucraniana, o único desse modelo em operação no mundo, pousou no Brasil inicialmente no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, ontem (14), para pegar um equipamento que será usado no embarque do gerador.

A aeronave tem 84 metros de comprimento e pesa 175 toneladas, sem carga e sem combustível.

O gerador transportado pelo Antonov tem capacidade suficiente para abastecer 65 mil casas. Essa foi a segunda vez que o Antonov veio ao Brasil. A primeira foi no início de 2010.

Projetado e desenvolvido na antiga União Soviética (URSS), o Antonov tinha originalmente o objetivo de ser um meio de transporte do Buran, o ônibus espacial soviético. No entanto, com o fim da URSS, a aeronave passou a ser usada com fins civis para o transporte de cargas extraordinariamente grandes.

Bruno Bocchini

Agência Brasil