Maio Amarelo: Detran-AM realiza ações de conscientização no trânsito

Durante todo mês de maio, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) vai realizar ações educativas para chamar atenção da população amazonense sobre importância de tomar as decisões corretas em relação ao trânsito.

“Se beber, não dirija, não usar o celular enquanto dirigir, usar cinto de segurança, dar preferência ao pedestre na faixa, não entregar a direção de um veículo a pessoa não habilitada. São muitas as situações em que tomar a decisão correta faz toda a diferença. É pra isso que vamos chamar atenção durante todo o mês de maio. Vamos realizar ações educativas nas escolas, nas ruas, nos bares, empresas e também nas igrejas”, anunciou o diretor presidente do Detran-AM, Leonel Feitoza, ao fazer o lançamento da programação da campanha educativa Maio Amarelo – Atenção pela vida, nesta sexta-feira (28/04).

Por conta do feriado do Dia do Trabalhador, a programação começa na terça-feira, dia 2 de maio, com ato público e blitz educativa, no município de Iranduba (a 22 quilômetros de Manaus), na Região Metropolitana. A ação será realizada em parceria com o Instituto Municipal de Trânsito de Iranduba, além do Movimento Pedala Manaus, Sindicato dos Centros de Formação de Condutores e a Liga Amazonense de Trauma. A programação terá inicio às 9h, na praça central da cidade.

A campanha Maio Amarelo se estenderá ate o dia 31 de maio, com ações nos municípios de Rio Preto da Eva, Itacoatiara, e Manacapuru, também da Região Metropolitana, além de Parintins, na região do Baixo Amazonas.

Além das blitz educativas, palestras em escolas, empresas, igrejas e feiras, o Detran-AM também vai realizar mais uma edição do curso Mecânica de Salto Alto. O curso será ministrado nos dias 6 e 13 de maio e as inscrições estarão abertas a partir do dia 2 de maio, na gerencia de Educação do órgão, localizado na Avenida Mario Ypiranga Monteiro, no bairro Parque Dez, zona Centro–Sul da cidade, no horário das 8h às 14h. No ato da inscrição será exigida a doação de duas latas de leite em pó.

Durante a campanha Maio Amarelo, o Detran-AM também vai se reunir com prefeitos e demais gestores dos municípios do interior do estado, no dia 22, para tratar sobre a questão da municipalização do trânsito, ações educativas e fiscalizações, que deverão ser realizadas nas cidades no decorrer deste ano.

Sobre o Maio Amarelo

A escolha por maio justifica-se por se tratar de um mês histórico para a segurança no trânsito e um marco mundial para o balanço das ações realizadas em todo o mundo. Foi no dia 11 de maio de 2011 que a ONU decretou a Década de Ações para a Segurança no Trânsito (2011-2020), que tem como meta a redução de 50% dos acidentes no Brasil e no mundo.

Com informações da assessoria