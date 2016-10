Maguila é internado em hospital de São Paulo com infecção pulmonar

Dias depois de fazer sua primeira aparição pública depois de longo período no hospital, o ex-boxeador Maguila, 58, voltou a ser internado. Ele deu entrada no Hospital das Clínicas em São Paulo no último sábado.

De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, Maguila passou por uma bateria de exames nesta segunda-feira e teve uma infecção pulmonar constatada. O quadro de saúde do ex-boxeador é estável e ele está consciente.

Segundo a mulher de Maguila, Irani Pinheiro, o ex-pugilista está com suspeita de infecção pelo vírus H1N1, conhecida como gripe suína. “Nos últimos dias todos nós ficamos gripados em casa, mas ele foi ficando muito ruim e teve de ser internado”, disse. “Ficou com febre e está com um pouco de pneumonia. Ele está bem, dentro do possível, mas não tem previsão de alta”, explicou Irani.

Maguila chegou a ficar internado por mais de dois anos tratando problemas causados pelo mal de Alzheimer. Ele ainda ficou em uma clínica particular por sete meses.

Sua saída da clínica chegou a ser transmitida ao vivo no Facebook no dia 15 como sua “Maguila em sua primeira aparição depois de sair hospital”. Maguila ainda esteve no programa ‘Superpop’ nos últimos dias.

Aiuri Rebello e Leandro Carneiro

Uol/Folhapress