Magistrados protestam contra mudanças em pacote anticorrupção e atuação de juízes e procuradores no AM

Após ser aprovado o pacote de medidas anticorrupção sugerido pelo Ministério Público Federal (MPF), a Associação dos Magistrados do Amazonas (Amazon) promoveu, nesta quinta-feira (1º), um protesto contra a criminalização da atuação processual de juízes e procuradores. O ato foi realizado, às 12h, no salão nobre do Fórum Henoch Reis, localizado no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.

De acordo com o presidente da Amazon, juiz Cássio André Borges dos Santos, o argumento de que os profissionais querem ser imunes à punição, “é mentirosa”. Ele afirmou que os magistrados podem e devem ser punidos se cometerem crimes como qualquer outro cidadão.

“O que a Câmara fez, ao desvirtuar um projeto de lei de iniciativa popular, foi uma traição à sociedade brasileira. Legislaram em causa própria para se blindar das investigações de corrupção e eventuais condenações por este crime odioso”.

Segundo Cássio Borges, um Ministério Público ‘empoderado’ e um Judiciário independente e altivo são elementares para sociedade democrática.

“O que não se pode admitir é a criminalização da conduta investigativa do promotor e do poder. É dever do juiz de julgar de acordo com seu livre convencimento. Não é possível criminalizar condutas de duas carreiras apenas, sem a mácula do fisiologismo e da intimidação sim da atividade de promotores e de juízes”.

A manifestação local fez parte do ‘ato contra impunidade e corrupção’ realizada em várias cidades no Brasil.

Entenda o caso

A proposta foi incorporada por deputados ao pacote das 10 medidas contra a corrupção, documento que havia sido proposto pelo Ministério Público Federal para combater a corrupção no país e que contava com apoio popular. Ao ser votado na Câmara, na madrugada da última quarta-feira (30), várias das medidas previstas no documento sofreram alterações. Além disso, foi incluído no texto a punição aos juízes e membros do MP.

Com informações de Diogo Dias