Magistrados debatem reforma da Previdência

A reforma da Previdência foi o tema principal do encontro de mais de duas horas entre presidentes de associações de magistrados e parlamentares do Estado que possuem assento no Congresso Nacional. O debate aconteceu nesta segunda-feira (27) na sede do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), a portas fechadas.

Apenas os deputados federais Conceição Sampaio (PP), Hissa Abrahão (PDT), e Sabino Castelo Branco (PTB), além de um representante da senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB) estiveram presentes na reunião.

De acordo com o presidente da Associação dos Magistrados do Brasil (AMB), juiz Jayme de Oliveira, a entidade, em parceria com a Associação dos Magistrados do Amazonas (Amazon) e o Tribunal de Justiça tomou a iniciativa de realizar as duas reuniões, sendo uma com os deputados federais e senadores e outra com os magistrados associados.

Segundo Jayme de Oliveira, existem vários projetos de leis em tramitação no Congresso Nacional que precisam de diálogos para que avancem, principalmente no que tange à categoria. O juiz ressaltou que, o que se vem sentido, é que a sociedade está muito tumultuada e desorientada e o próprio Congresso vem vivendo desde o ano passado um momento de muita instabilidade.

“Essas reuniões servem para trazer um pouco de segurança e de estabilidade nas relações sobre discussões de projetos, como o da reforma da Previdência, matéria que talvez esteja sendo neste momento a mais importante a ser tratada”, disse o juiz.

Conforme Jayme de Oliveira, o encontro foi uma oportunidade para os parlamentares ouvirem as ponderações da magistratura e do Ministério Público e, vice-versa.

Além dos deputados, representantes da AMB e da Amazon se reuniram com os presidentes das associações de magistrados da Região Norte, cujo objetivo é coletar informações da realidade local para serem replicadas em outros Estados.

Um segundo encontro com toda a bancada de parlamentares deve acontecer em Brasília, segundo o presidente da AMB, onde deverão abordar outros temas, como a reforma trabalhista e projetos de lei que cabem o diálogo entre as instituições.

Decisão construída

Para o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Flávio Pascarelli, o país vive em uma democracia e, por isso, as decisões devem ser construídas por todos aqueles que vão ser afetados. Segundo ele, os deputados se mostraram bastante abertos ao diálogo.

“Esperamos conversar com todos parlamentares, tanto na esfera federal como na estadual, para tratar dos assuntos que interessam não só ao Poder Judiciário, como o Ministério Público, Federal e Estadual, área trabalhista e sobretudo a sociedade”, disse o presidente.

Presidente da Amazon, o juiz Cássio Borges reiterou o pano de fundo do encontro, que foi a reforma da Previdência e afirmou que tanto a magistratura quanto o MP não querem ser diferentes de ninguém.

De acordo com ele, o diálogo entre os poderes se faz necessário, pelo fato de entender que não há transparência na proposta de reforma, por entender que há uma discussão sobre o que deve compor e o que não deve compor na da Previdência, por exemplo, e, por entender também que não se tem como saber o nível de sonegação na Previdência e nem a diferença sobre o que se contribui e o que se paga de benefício previdenciário.

“Isso, para saber o déficit, se ao mesmo há déficit? Nós também temos interesse de discutir se essa proposta de reforma é o modelo necessário”, disse o presidente da Amazon.

Cássio Borges explicou que o sacrifício da crise não pode ser todo repassado para a sociedade porque os governos criam a crise por erro de gestão econômica e, no final das contas, a sociedade é a mais prejudicada. Ele explicou que da mesma forma que sindicatos e outras instituições estão procurando debater o assunto, a associação e os membros do MP estão procurando dialogar para que o governo federal não passe um rolo compressor sobre a sociedade.

Para o deputado federal Hissa Abrahão (PDT) é bom sempre ouvir vários ângulos de discussões. Segundo o parlamentar, uma reforma na Previdência é necessária em virtude do cenário que vive o país. Mas, segundo ele, ninguém quer que a reforma passe se for mexer com direito de cada um já adquirido.

“Ouvir os argumentos de outros segmentos da sociedade só fortalece aquilo que eu já tenho convicção. Primeiro, a Previdência não está deficitária. Isso é uma mentira e o governo federal, antes de propor uma reforma, precisa chamar todos os devedores e fazer uma negociação para que o país possa resgatar sua credibilidade, investidores e pagamentos que há anos não são feitos por grandes empresas e multinacionais e o trabalhador menor não poder pagar a dívida que ele não fez”, disse Hissa.

Henderson Martins

EM TEMPO