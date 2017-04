Mães lutam contra o preconceito e para incluir filhos autistas na sociedade

A mãe de um filho autista que, há dois anos peregrina em busca de vaga para a criança na rede pública e particular de ensino de Manaus, diz não ter o que comemorar neste domingo (2), Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Para ajudar casos como estes, um evento será realizado na Ponta Negra, Zona Oeste, na tentativa de fazer com que a sociedade conheça e se interesse mais pelo assunto.

Luciana Pardo, mãe de Benício, de 5 anos, relatou que vem travando uma luta incansável desde de 2015, para incluir o filho na vida escolar. Depois de levar tantos anos, ela decidiu, por conta própria, alfabetizar seu filho. Mesmo com as limitações, o menino aprendeu a ler e a escrever praticamente sozinho e, hoje, começa a dar os primeiros passos na língua inglesa.

“Manaus tem uma realidade muito triste quando se trata de autismo. As dificuldades aparecem em procedimentos tão simples de ser realizados, mas por conta de barreiras se tornam algo cansativo e frustrante. Há dois anos venho tentando matricular Benício em uma escola e até o momento não consegui. Uma empurra para outra e assim meu filho fica sem assistência. A lei fala que os autistas têm direito ao ensino, mas na prática isso não funciona. De primeira já dizem que não tem vaga e que a equipe não é capacitada para atender esse tipo de caso. Tenho tentado repassar alguns ensinamentos em casa, mas sabemos que esse trabalho precisa ser dado por um profissional”, relatou.

Preconceito

Quem viveu na pele o mesmo problema de Luciana, destaca que o caminho até a escola é bem mais complicado quando se tem um filho

autista. Com a demora em descobrir que o filho era portador de autismo, a professora Núbia Brasil, 38, ainda levou um tempo para entender o universo do autismo. Entre o empurra-empurra nas escolas em busca de uma vaga, a criança acabou sendo vítima de discriminação.

Logo após começar a estudar, o filho Ronaldo Valente, na época com 6 anos, tinha problemas diários com os professores. Houve uma situação onde a criança mordeu a docente e o caso foi parar na Delegacia do Menor Infrator. Vale lembrar que a vaga de Ronaldo só foi obtida depois que a sua mãe entrou com uma ação judicial no Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM).

“É preciso que as pessoas compreendam ou procurem se informar sobre o que é autismo. Muitos dizem que não têm preconceitos, mas no fundo possuem uma certa discriminação com as crianças portadores da doença”, comentou.

Ela lembra que certa vez o filho mordeu a perna da professora, fato este que acabou causando desconforto no ambiente escolar e para Ronaldo. “Não sei bem a história, mas parece que saiu sangue. Devido a isso, ela prestou queixa contra meu filho, que na época tinha 6 anos. Me falaram que ela chegou a amarrar ele e ameaçar dizendo que a polícia iria prender. Essas situações marcaram a vida escolar do Ronaldo. Atualmente não vivemos mais essas situações, pois os tratamentos existem para melhorar a qualidade de vida do autista. Estamos nos adequando e aprendendo a conviver com ele”, salientou Núbia.

Assunto ainda é tabu

Depoimentos de outros pais e mães mostram o quanto o assunto ainda é um tabu na sociedade, e o quanto a falta de conhecimento, e até mesmo de informações sobre a doença, afetam o dia a dia das crianças, que em alguns casos perdem o direito ao ensino, saúde, esporte, cultura e ao lazer. Ações, essas, previstas na Constituição Federal de 1988.

Com receio da discriminação, famílias tem optado em manter segredo a doença do filho e até mesmo colocar restrições no tratamento para evitar constrangimentos futuros. Uma mãe que preferiu não se identificar, revelou que esconde dos amigos, e até de alguns parentes, o autismo do filho, por não aceitar o problema. Para ela, isso seria uma forma de proteger a criança dos comentários maldosos de parte da população.

“O grau de autismo dele é leve, mesmo assim, muitos conseguem perceber e mostram algum tipo de preconceito. Talvez eu esteja errada de não querer revelar para todos que ele tem autismo. Pode parecer até egoísmo, mas neste momento vejo isso como forma de proteção. As consultas dele ocorrem com médicos de fora. Isso é uma forma de resguardo”.

Mais atenção no comportamento

Para especialistas, o autismo, também chamado de transtorno global do desenvolvimento ou de transtorno do espectro autista, caracteriza-se por alterações significativas na comunicação, na interação social e no comportamento da criança. Embora algumas pessoas consigam ter uma vida independente apesar da condição, outras precisarão de apoio e supervisão por toda a vida. “Somente as pessoas que apresentam Transtorno de Espectro Autista (TEA) leve são inseridas na sociedade, conseguindo, inclusive, uma ocupação remunerada. Os demais são afastados ao segundo plano. A maioria das instituições que presta atendimento aos autistas é voltada para a fase infantil. Quando crescem ficam desamparados. Em Manaus, somente a AMA (Associação Amigos dos Autistas) atende adultos, mas a sua localização no bairro do Puraquequara e a pouca quantidade de vagas disponíveis dificultam o acesso dos interessados”, explicou Telma Viga, vice-presidente da AMA.

Socializando com a família e a escola

Por outro lado, a busca incansável da estabilidade do autismo e da inclusão social, vem proporcionando para algumas famílias, dias menos turbulentos e cheio de esperança.

Outro fator importante durante o tratamento, é a aceitação e a união da família e de amigos. A mãe do menor Carlos Fernando, que hoje tem seis anos de idade, comentou que descobriu o autismo do filho quando ele tinha dois anos. No princípio foi um choque, principalmente porque ela estava grávida de oito meses. Mas, em seguida veio a vontade de ajudar o filho e ampliar o conhecimento sobre a doença.

A terapia familiar foi um dos meios que trouxe o equilíbrio de toda a família e a certeza de que poderiam conviver com o autismo, sem precisar ter surpresas desagradáveis durante a vida de Carlos. “Com dois anos começamos a ver os primeiros sinais de autismo do Carlos. Isolamento, não queria ter contato com outras crianças. Com três anos tivemos o pré-diagnóstico. Foi muito difícil, até pela minha falta de informação sobre o assunto. Eu pensei que ele ia viver isolado para o resto da vida, isso me deixava assustada. Depois me informei sobre a doença. O médico dele solicitou que eu e meu esposo fizéssemos junto com ele terapia. Tivemos apoio de uma equipe médica nos primeiros anos.

Informamos a família em geral, para tirar aquela ideia de tolice. No decorrer desse tempo, o Carlos só vem melhorando. A questão dele ainda é socializar com outras pessoas e lidar com ambientes não familiarizados”, conclui a mãe, Roberta Leão.

Gerson Freitas

EM TEMPO