Mães denunciam demora de atendimento na Maternidade Ana Braga

A dona de casa Patricia Brito entrou em contato com o Portal EM TEMPO na manhã desta quarta-feira (7) para reclamar da fila de espera para procedimentos de curetagem na Maternidade Ana Braga, Zona Leste de Manaus. Segundo ela, pelo menos sete mães que sofreram abortos espontâneos teriam ficado pelos corredores da Maternidade, esperando pelo processo de retirada do feto, conhecido como curetagem uterina.



Patrícia é tia de uma das adolescentes na fila de espera. Ela denuncia que na maternidade os médicos não dão previsão para realização do procedimento. A sobrinha, Brena Vitória Brito, 19, está na maternidade desde a noite da terça-feira (6), quando perdeu o bebê aos sete meses de gestação.

“Ela perdeu o bebê ontem depois de ter eclâmpsia e desde então está lá esperando e ninguém diz nada para gente. Há várias outras meninas que estão com febre, passando mal de tanto tempo que já estão esperando” conta ela.

A equipe de EM TEMPO entrou em contato com a assessoria da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) para solicitar informações sobre o caso relatado pela dona de casa. O órgão informou que os procedimentos de curetagem são realizados obedecendo critérios médicos. Após a confirmação do aborto, é imprescindível que o colo do útero se dilate para que o procedimento possa ser realizado sem oferecer risco à paciente.

A direção da maternidade informou que até o início da tarde quatro pacientes ainda esperavam para realizar procedimento de curetagem, e que estes seriam realizados ainda na tarde desta quarta-feira (7).

Laize Minelli

EM TEMPO

