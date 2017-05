Mães amazonenses sofrem com os filhos desaparecidos

Reviver anualmente a dor irreparável de passar o Dia das Mães sem os filhos é algo inimaginável para muitas mulheres, mas uma realidade dolorida para tantas outras. Seja pela morte por causas naturais ou violentas, milhares de mulheres não comemoram esta data. Neste dia, um dos grandes desafios é encontrar forças para prosseguir com a vida.

Histórias reais vividas por diversas mães brasileiras, como a da paranaense Eliza Silva Samúdio, de 25 anos, desaparecida desde junho de 2010 após se encontrar com ex-amante, o goleiro Bruno do Flamengo; ou a de Priscila Belfort, 29, irmã do lutador de MMA Vitor Belfort, que sumiu misteriosamente ao sair do trabalho para almoçar.

Casos como esses e o vivido pelas mães das amazonenses Shara Ruana e Cinthya da Gama são apenas alguns exemplos tristes de uma data que poderia ser de abraços, beijos e declarações de amor entre mães e filhos.

Shara Ruana

Em Manaus, um dos casos mais conhecidos de desaparecimento é o da menina Shara Ruana, que sumiu no dia 28 de outubro de 2007, quando tinha 7 anos. O sumiço aconteceu quando a garota saiu ppara comprar pão, no bairro Betânia, Zona Sul de Manaus.

Passados quase dez anos, dona Alzenira Lira, de 40 anos, costureira, e mãe da Shara, nunca perdeu a esperança de encontrar a filha. “Todos os dias, ao acordar, eu levanto pensando na falta que ela faz e lembro que não posso perder a esperança dentro de mim”.

Dona Alzenira conta que o Dia das Mães nunca será como antes, pois a primeira coisa que lembra neste dia é da filha sempre muito alegre e carinhosa. “O Dia das Mães nunca será o mesmo. Eu não comemoro mais, apesar de meus outros 3 filhos insistirem”.

Como sempre faz em entrevistas, a mãe de Shara pede que quem souber algum paradeiro informe pelos telefones 99264-1544 ou 99381-1726.

Cinthya da Gama

Outra mãe amazonenses que não comemora a data é a comerciante Cristiana Batista da Gama, de 34 anos. Desde o dia 5 de outubro de 2016 sua filha Cinthya da Gama Pereira, de 12 anos, saiu de casa para pegar o irmão na escola e nunca mais voltou.

“Eu me levanto e durmo pensando como ela está; se está bem”, afirmou Cristiana que revelou não comemorar mais o Dia das Mães mesmo tendo outros filho. “Eu não consigo comemorar nada. Não consigo fazer nada. O Dia das Mães para mim não existe”.

Assim como no caso de Shara, a polícia também não tem pistas do paradeiro de Cinthya. Diz está investigando, tanto que colocou a disposição o número 3656-8575, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEAPCA).

Mas até que novas notícias cheguem, essas duas mães serão obrigadas a passar uma das datas mais importantes para as mulheres, sem suas filhas. Com isso, o que deveria ser uma festa, vai se tornar um dia cinzento.

Bruna Chagas

EM TEMPO