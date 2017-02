Mãe tenta burlar segurança para entregar drogas para filho no Compaj

Uma mulher, identificada como Maria Francinete Fernandes de Sena, tentou entrar com drogas no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) na manhã deste sábado. Ela entregaria o produto ao filho.

O material ilícito – supostamente maconha – ia ser entregue ao interno Isaac Fernandes de Souza, filho de Maria.

A mulher tentou burlar a segurança da unidade prisional com o produto em suas partes íntimas e, até a publicação desta matéria, um termo de declaração do visitante estava sendo colhido para que se tomasse as providências cabíveis.

EM TEMPO