Mãe se descuida e criança desliga urna eletrônica na Zona Norte

Entre as ocorrências divulgadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), na tarde deste domingo (27), está o caso de uma criança que desligou a urna eletrônica em uma das seções situadas em uma escola da Zona Norte de Manaus.

O caso ocorreu ainda durante a manhã de hoje, por volta das 10h. De acordo com o Tribunal, a mãe da criança foi até o local e, por um instante, se descuidou da criança, que acessou a área privada onde estava a urna e desligou o equipamento.

Segundo o órgão, o local de votação da matriarca é em Itacoatiara e ela precisou ir até a unidade de ensino justificar o voto.

Urnas com problemas

O TRE-AM registrou no período da tarde a substituição de 26 urnas, sendo que, 40 apresentaram problemas. Entre as dificuldades apresentadas estão problemas no visor das urnas, dificuldade com leitura biométrica e máquinas travando.

De acordo com o secretário de tecnologia do TRE-AM, um total de 9 urnas deram problemas no interior e um total 17 tiveram problemas.

Ex-prefeito preso

O ex-prefeito de Novo Aripuanã, Raimundo Sandro de Souza, foi aprendido por policiais da Polícia Civil por condução irregular de eleitores. De acordo o com a delegada Alessandra Zacarias, titular no município, o ex-prefeito estaria conduzido eleitores em um carro de modelo Kombi.

