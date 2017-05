Mãe recebe ligação anônima e encontra filho morto na avenida das Torres

O corpo de um jovem identificado como Evandro Lucas Santos Barroso, de 17 anos, foi encontrado no fim da manhã desta quarta-feira (3), em uma área de mata na avenida das Torres, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações, a mãe do rapaz, que não teve o nome divulgado, recebeu uma ligação anônima informando o local onde o filho havia sido sequestrado. Hoje pela manhã, a mulher recebeu pelo Whatsapp uma localização de GPS enviada do celular de Evandro, desesperada ela resolveu ir ao local. Ao chegar na avenida das Torres, encontrou o filho morto.

O rapaz tinha marcas de pauladas na cabeça, perfurações de arma branca no pescoço e um tiro na nuca. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede do órgão, onde passará por exame de necropsia.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigará o crime.

