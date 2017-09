Mãe perde bebê e acusa falta de médicos em maternidade de Manaus

A criança viveu por dezessete horas, mas não resistiu e morreu na maternidade – Divulgação

Após perder o filho recém-nascido, a dona de casa Eliane Simões de Almeida, de 35 anos, denunciou na tarde desta quinta-feira (7), a equipe médica da Maternidade Chapot Prevost, localizada no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus. De acordo com Eliane, após dar entrada na maternidade, teve que contar com a ajuda de uma amiga para realizar o próprio parto. Segundo a mulher, não havia médicos no local.

“Eu estava em trabalho de parto, sentindo as contrações e esperando atingir a dilatação, mas meu filho começou a nascer e ninguém me ajudava. Eu acabei fazendo o parto sozinha, com ajuda da minha acompanhante. Eu pedi para minha acompanhante pedir ajuda, mas a enfermeira que nos atendeu, apenas pediu para eu fazer força e aguardar o médico”, contou a dona de casa.

A dona de casa disse que, durante o parto, a criança teria inalado líquidos e dejetos e, quando um médico assumiu o plantão e viu as condições do bebê, prestou os primeiros atendimentos à criança.

“Quando o médico viu a minha situação e a do bebê, fez a parte dele. Fizeram a limpeza e levaram meu filho para o leito”, contou a dona de casa.

A criança seria o sétimo filho de Eliane. Há três meses, ela veio do Pará, em busca de um melhor atendimento na saúde. A mulher lamentou o tratamento que recebeu na maternidade e disse que irá denunciar a unidade de saúde.

“Ficar nove meses esperando um filho para na hora do nascimento ser maltratada é muito triste, mas o mais triste é o descaso que vivemos na saúde. Vou atrás de justiça”, concluiu Eliane.

Outro lado:

A Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam) informou que Eliane deu entrada na unidade no dia 5 de setembro, as 23h, grávida, com idade gestacional de 40 semanas e sem sinais de trabalho de parto. A paciente foi imediatamente examinada e admitida na unidade para acompanhamento da evolução do quadro. A paciente evoluiu para o parto normal, com nascimento às 8h41, do dia 6 de setembro, de uma criança do sexo masculino, com altura de 51cm e peso de 3.116kg. O bebê não chorou ao nascer e foi imediatamente levado para a reanimação, onde foi estabilizado e entubado. Por necessitar de cuidados específicos, a criança foi transferida na noite do dia 6, para a Unidade de Terapia Intesiva (UTI) do Instituto da Mulher, onde apesar de todos os esforços empreendidos, foi a óbito, às 13h, do dia 7 de setembro.

A direção da maternidade informou ainda que todos os plantões na maternidade contam com quatro médicos obstetras e um neonatologista e que todos esses profissionais estavam presentes na unidade, durante o atendimento da paciente.

Daniel Landazuri

EM TEMPO

