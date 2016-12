Mãe forja sequestro do filho para extorquir avô da criança

Amanda Nascimento dos Santos, 23, foi presa em flagrante nesta quarta-feira (21) por extorsão e falsa comunicação de crime. A vítima, uma criança de 1 ano e três meses, é filho da infratora. O crime foi desvendado pela Polícia Civil do Amazonas, com apoio da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM).

De acordo com a equipe de investigação, o desaparecimento da criança foi denunciado pela mãe na tarde de ontem, por volta das 16h. Amanda contou aos policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que estava na companhia do filho quando foram abordados por dois infratores armados, na rua Itararé, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Ainda de acordo com relatos de Amanda, a criança teria sido levada pelos supostos “sequestradores” em um carro de cor cinza e placa NOW-0855. Mas, após consulta nos registros policiais, a placa direcionava a uma motocicleta modelo Honda CG 125 Fan, de cor preta.

“Com o desencontro de informações, apresentamos o caso à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Na ocasião, a infratora registrou B.O e as investigações passaram a ter apoio da Polícia Civil do Amazonas e de uma equipe de profissionais da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai) da SSP-AM”, informou um policial civil.

Na ocorrência, a equipe de inteligência passou a monitorar, por meio de escutas telefônicas, a mãe da criança. Momento em que foi identificado que o possível “sequestro” teria sido forjado pela própria, com o intuito de tirar dinheiro do avô da criança e pai da infratora. “A princípio as ligações interceptadas revelavam que os sequestradores ordenavam o pagamento de R$ 30 mil pela soltura da criança. Depois o valor caiu para R$ 20 mil e, no final, ficou em R$ 7 mil”, revelou o investigador.

Após o acerto entre as partes, foi marcado um encontro em um local discreto para a entrega do valor, momento em que os policiais, com trajes descaracterizados, já tendo conhecimento da participação de Amanda no crime, desarticularam o esquema criminoso e efetuaram a prisão da mulher. Os procedimentos de flagrante estão sendo realizados na sede da Depca.

A criança foi conduzida também a unidade policial, onde receberá apoio de profissionais do Conselho Tutelar e, posteriormente, deverá ficar sob os cuidados do avô.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO