Mãe flagra estupro de filho de 7 anos por homem de 40 no bairro Alvorada

Um homem de 40 anos foi preso no bairro Alvorada, na manhã desta segunda-feira (31), após ser flagrado pela mãe de um menino de 7 anos, no momento em que tentava estuprar o menor. O fato ocorreu na casa do próprio menor, e foi descoberto no momento em que a dona da casa chegava do trabalho. Ela encontrou o homem sobre o garoto, que estava em posição de bruços na cama.

Segundo a delegada titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Juliana Tuma, após o alerta, moradores vizinhos ajudaram a segurar o suspeito, que se diz publicitário, até a chegada da polícia. Ela confirmou que os exames realizados no Instituto Médico Legal revelaram tentativa do estupro, mas revela que não ocorreu penetração na criança.

“De fato os exames comprovam que o homem chegou a esfregar as partes íntimas no menino. Além disso, ainda acariciou e praticou sexo oral no menor, o que por si, já caracteriza o estupro”, explicou Tuma.

De acordo com a autoridades policial, o homem é um conhecido da família, porém sem grande proximidade com os moradores da residência. Ele teria batido na porta e, ao entrar, levou a criança direto para o quarto, onde teria iniciado o estupro.

O suspeito será encaminhado à audiência de custódia e, se considerado culpado, encaminhado ao Centro de Detenção Provisória, onde terá o destino decidido pela justiça.

