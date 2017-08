Mãe e filho são presos após agredirem idosa de 68 anos em Manaus

Mãe e filho presos por agredirem idosa de 68 anos -foto: Divulgação

Uma mulher identificada como Gleice dos Santos, de 40 anos, e o filho dela, Jhonnathan Fernandes dos Santos Frazão, de 22 anos, foram presos em flagrante na manhã da última quinta-feira (3), por agredirem uma idosa de 68 anos, mãe de Gleice e avó de Jhonnathan.

A prisão foi realizada pela equipe do 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando do delegado Ricardo Cunha, na casa onde os infratores moravam, na rua Rua Manoel Ferreira Nascimento, antiga Vitória-Régia, bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste da capital.

A idosa denunciou a filha e o neto por discriminação de pessoa com deficiência, vias de fato, apropriação de bens, ameaça e injúria, praticados contra ela, uma idosa de 68 anos.

“A vítima nos relatou que a filha e o neto chegaram embriagados e sob efeito de substâncias entorpecentes na casa onde eles moram. Eles exigiram que a idosa entregasse dinheiro a eles e começaram a pegar objetos de valor do imóvel. A idosa tentou impedi-los e acabou travando luta corporal com os infratores, que a agrediram fisicamente e com palavras de baixo calão”, explicou o delegado Ricardo Cunha.

Logo depois da formalização da ocorrência os policiais civis foram até o endereço indicado pela vítima e efetuaram as prisões dos infratores, que confirmaram as agressões.

Mãe e filho serão levados para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul da capital.

EM TEMPO, com informações da assessoria

Leia também:

Homem é assassinado com golpes de punhal na Praça dos remédios

Dupla é presa com arma da Polícia Federal e um deles afirma ser membro da FDN

Três corpos empilhados são encontrados na Cidade Universitária em Iranduba